Perugia 1416, altro passo per l’impegno sociale. L’Associazione diventa APS. Prorogato il Consiglio Direttivo per poter organizzare l’edizione 2021

“La trasformazione di Perugia 1416 in Associazione di promozione sociale rappresenta un importante passo avanti sia per l’ente stesso che per il progetto di rievocazione storica”.

Così l’assessore alla Cultura del Comune di Perugia, Leonardo Varasano, soddisfatto, commenta l’esito dell’assemblea straordinaria dell’Associazione, che ha visto anche la riconferma del Consiglio Direttivo, guidato da Teresa Severini, prorogato al 30 settembre 2021 in modo da garantire la continuità nei lavori di preparazione avviati per la prossima edizione.

Il primo Direttivo della Associazione, fondata nel marzo 2016, aveva infatti una durata di 5 anni per garantirne avvio e consolidamento, e sarebbe scaduto a marzo 2021; i prossimi saranno di tre anni. Il passaggio formale da Associazione culturale in APS (Associazione di promozione sociale), avvenuto con un’Assemblea molto partecipata su piattaforma online, che ha approvato la modifica di Statuto alla presenza del notaio Filippo Brufani, evidenzia la priorità sociale e apre ancora di più l’opportunità di partecipazione ai vari bandi per il reperimento di contributi pubblici anche ministeriali, finalizzati a sostenere eventi anche a tale scopo.