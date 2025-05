Perugia 1416: svelato il Palio 2025

Questa mattina, martedì 27 maggio 2025 alle ore 11 si è tenuto l’ormai tradizionale evento di svelatura del Palio d’Artista, frutto del concorso che l’Associazione di Promozione Sociale Perugia 1416 lancia ogni anno in coordinamento con l’Accademia di Belle Arti Pietro Vannucci di Perugia. Torna a vincere Francesca Biancalana, iscritta al biennio di pittura, che già nel 2023 aveva firmato un Palio vincendo il concorso. Il concept che accompagna il suo elaborato si intitola “Custode della città, voce del tempo”: il Grifo al centro dello stendardo rappresenta la forza che unisce e protegge; con le sue ali aperte custodisce le ricchezze dei Rioni e i valori profondi degli abitanti di Perugia, simbolo di una città che sa guardare al passato con orgoglio, ma anche al presente con partecipazione e senso di comunità. Sospeso tra terra e cielo, tra umano e divino, il Grifone è figura che veglia e difende, ma anche che ascolta e accoglie. E rappresenta il desiderio di superare i conflitti e di riconoscersi in qualcosa di più grande: la città stessa. Nel suo sguardo c’è memoria, nelle sue ali protezione, la sua presenza racconta una Perugia viva, costruita giorno dopo giorno da chi la abita, la ama, e continua a farlo”. Come ha spiegato la stessa vincitrice, “Ho voluto dare voce al Grifone come simbolo della città. Con lui tanti scorsi cittadini, sono soddisfatta di avere ottenuto questo risultato. Grazie a tutti, davvero”. L’elaborato è stato votato all’unanimità dalla commissione giudicatrice valutando assai positivamente l’opera, sia dal punto di vista tecnico che interpretativo, come ha sottolineato il docente Giovanni Timpani:

“Stilisticamente è l’elaborato che più si adatta alle esigenze interpretative della Associazione Perugia1416, avendo preso a punti di riferimento la pittura a fresco e ad olio presente a Perugia, rielaborando autonomamente la figura del Grifo in una composizione che richiama simboli e colori dell’epoca, con riferimento ai cinque Rioni perugini.”

La Presidente Severini, conferendole il premio di 500,00 €, si è congratulata con l’artista per la eccellente realizzazione e per la forza espressiva che scaturisce dallo sguardo del Grifo: sono certa che sarà di stimolo per la volontà di conquista del palio, sempre più rispondente allo spirito della sfida. L’elaborato vincente coglie perfettamente il senso vero della festa, e questo concorso è un ulteriore modo di comunicare, attraverso gli elaborati, il senso di cosa è davvero Perugia1416 e lo spirito che vuole fare emergere in tutti i rionali”.

Per l’assessore al bilancio del Comune, Alessandra Sartore, presente alla premiazione,