Pd, 16,9 mln agli Ambiti territoriali sociali dell’Umbria

“la comunità dem lavora sempre sul fronte del lavoro, per non lasciare nessuno indietro. Nello specifico – spiegano gli esponenti del Pd -, le risorse sono stanziate per sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti; percorsi di autonomia per persone con disabilità; housing temporaneo e stazioni di posta (Centri servizi). La misura prevede interventi di rafforzamento dei servizi a supporto delle famiglie in difficoltà, soluzioni alloggiative e dotazioni strumentali innovative rivolte alle persone anziane per garantire loro una vita autonoma e indipendente, servizi socio-assistenziali domiciliari per favorire la deistituzionalizzazione, forme di sostegno agli operatori sociali per contrastare il fenomeno del burn out e iniziative di housing sociale di carattere sia temporaneo sia definitivo. La nostra Regione, del resto si è dimenticata della lotta alla povertà e della questione sociale in Umbria, forse affaccendata nei riequilibri interni di metà mandato oppure distratta da qualsiasi altro motivo. Per questo invitiamo la Giunta regionale e la maggioranza – conclude il gruppo Pd – a cambiare passo e a migliorare l’ascolto delle fasce più deboli della nostra società”.