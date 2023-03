“Passo in avanti fondamentale per la vera parità quando saremo rispettati senza distinzione di genere”

“Quando saremo rispettati, valutati, scelti al di là dell’essere donne o uomini, allora vorrà dire che avremo fatto quel passo in avanti fondamentale per la vera parità di genere. Ma al tempo stesso non possiamo dimenticare l’importante ruolo sociale e familiare che la donna è chiamata a svolgere. È anche per questo motivo che nelle politiche dell’Umbria, oltre ad una attenzione particolare per l’occupazione femminile e la formazione, abbiamo riservato grande attenzione anche alle neo mamme con misure di sostegno specifiche, affinché possano far coesistere gli impegni di madri con gli impegni e le aspirazioni professionali. Un supporto che ho fortemente voluto e che vuole affiancare le donne nelle varie esigenze di vita, perché non siano costrette a fare rinunce e affinché, anche attraverso il lavoro, possano raggiungere quell’autonomia che è alla base della libertà di scelta”.