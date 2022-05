Torna il format di esperienze di oleoturismo in Umbria firmato Strada dell’Olio e.v.o. Dop Umbria





Torna, a partire da sabato 7 maggio 2022 e nei fine settimana, fino alla fine di giugno 2022, il format di esperienze di oleoturismo in Umbria lungo la Strada dell’olio e.v.o. Dop Umbria: “Passeggiate & buon gusto. Borghi, ulivi e fattorie”. Il primo appuntamento di sabato 7 maggio si terrà a Bettona (Pg), uno dei Borghi più Belli d’Italia in Umbria, con la visita al Frantoio Decimi per una serie di assaggi sensoriali di oli extravergine di oliva.

Il progetto “Passeggiate & buon gusto. Borghi, ulivi e fattorie” prevede infatti un calendario di passeggiate, da percorrere a piedi o in bicicletta, accompagnati da guide ambientalistiche ed escursionistiche, delle associazioni “L’Olivo e la Ginestra”, “I Tuoi cammini” e FIAB Perugia Pedala – Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta; che porteranno i visitatori alla scoperta dei borghi umbri ad alta vocazione olivicola, tra gli ulivi e nelle aziende agricole e frantoi associati alla Strada dell’olio e.v.o. Dop Umbria, luoghi in cui poter fare degustazioni di olio e.v.o. in abbinamento agli altri prodotti di eccellenza locali ed esperienze dirette nei luoghi di produzione.

La Strada dell’olio e.v.o. Dop Umbria, ha dato vita a questo format lo scorso anno, al fine di ampliare l’offerta oleoturistica dell’Umbria e mettere a sistema le esperienze di attività all’aria aperta, con il supporto tecnico di tre associazioni che già operano nel mondo del viaggiare lento e all’aria aperta, dando vita anche per questa primavera, ad una proposta stabile di turismo di qualità ed esperienziale che faccia conoscere le bellezze dell’Umbria minore, le sue peculiarità paesaggistiche e produttive.

Il primo appuntamento, sabato 7 maggio, condurrà a conoscere il territorio di Bettona (Pg), borgo dalle origini etrusche e di impianto tipicamente medievale. Bettona, non distante da Perugia, ammalia oltre che per le emergenze culturali di cui è costellato, per la ricchezza da cui è circondato. Una rigogliosa e splendida vegetazione infatti fa da cornice al borgo, fatta di uliveti, vigneti e boschi.

La passeggiata a piedi porterà a conoscere il paesaggio circostante Bettona, un vero “Tempio” per gli appassionati dell’outdoor, oltre ad essere la terra dell’Olio del Frantoio Decimi, da sempre considerato uno dei migliori frantoi italiani, pluripremiato oltre che per l’elevata qualità del prodotto, anche per l’impegno nel promuovere la cultura dell’olio extravergine di oliva. Al termine della passeggiata i camminatori potranno visitare l’azienda Decimi dove partecipare ad una serie di assaggi sensoriali degli oli aziendali (riservati ad un massimo di 25 partecipanti), in un percorso multidisciplinare dove saranno spiegate curiosità, tradizioni e metodi di produzione dell’olio, fino all’arte dell’assaggio sensoriale, un’esperienza unica alla riscoperta di olfatto e gusto, per imparare a riconoscere ed apprezzare l’olio di altissima qualità. Per maggiori informazioni e prenotazioni: Tel. 347 1153245 – info@stradaoliodopumbria.it ).