Castiglione del Lago: inaugurazione della Panchina Blu

L’evento, previsto un mese fa per la Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull’Autismo, fu rinviato per il maltempo. Oltre alla Panchina Blu verrà apposta una targa al “Parco Caduti sul Lavoro” di Via Carducci alla presenza delle autorità comunali, sanitarie e scolastiche

In occasione della Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull’Autismo l’Amministrazione comunale di Castiglione del Lago ha sostenuto e patrocinato l’inaugurazione della Panchina Blu. Inizialmente prevista lo scorso mese l’evento fu rinviato per le avverse condizioni metereologiche. Venerdì 6 maggio sarà inaugurata la Panchina Blu all’interno del “Parco Caduti sul Lavoro” di Via Carducci, antistante alla Scuola Primaria “Rasetti” di Castiglione del Lago. Anche in questo caso la Panchina Blu, che si unisce alle già presenti Panchina Lilla dedicata ai Disturbi Alimentari e alla Panchina Rosa dedicata al Tumore al Seno Metastatico, sarà il simbolo attorno al quale verranno costruite iniziative e momenti di sensibilizzazione rispetto al difficile tema dell’autismo. L’evento, che ha ricevuto anche il patrocinio della USL Umbria 1, è promosso dall’associazione “Passaparola ODV” in collaborazione con il Cesvol Umbria, la Direzione Didattica “Franco Rasetti” e l’Istituto Omnicomprensivo “Rosselli- Rasetti”.

Ecco il programma della mattinata.

Dalle ore 9:30 saranno aperti i “Laboratori Istantanei” a cura degli ospiti e degli operatori dei Centri Diurni Socio-Riabilitatiti Educativi del Distretto Sanitario del Trasimeno USL Umbria 1. Gli studenti dell’Istituto Omnicomprensivo dell’Indirizzo Professionale Manutenzione e Assistenza Tecnica apporranno la targa che hanno realizzato nei laboratori della scuola e, a seguire, gli studenti e le studentesse dell’indirizzo Professionale Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale leggeranno alcune loro riflessioni. Sarà poi il momento dello scambio di doni fra gli alunni della classe 1A della Scuola Primaria e gli ospiti dei Centri Diurni del Distretto. Infine alle 10:45 la cerimonia del taglio del nastro che inaugura la Panchina Blu. Saranno presenti i rappresentanti dell’Amministrazione comunale, del Distretto Sanitario del Trasimeno, delle scuole di Castiglione del Lago e dell’associazione “Passaparola ODV”.