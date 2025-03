Parole povere, il podcast dei frati del Sacro Convento di Assisi

Nel giorno della festa del papà puntata dedicata all’educazione e al rapporto giovani-adulti

In questa giornata del 19 marzo, festa di san Giuseppe, denominata, per questo, “festa del papà”, i frati del Sacro Convento desiderano condividere una riflessione sull’educazione e sul rapporto tra giovani e adulti. Sarà dedicata a questo tema la puntata odierna del podcast “Parole povere”, ideato e prodotto dalla comunità dei frati. L’esperienza ha debuttato all’inizio di gennaio, e nell’odierno 6° episodio, come anticipato, si affronterà il tema del rapporto giovani – adulti, della fatica nel dialogo e nella reciproca comprensione intergenerazionale. Se ne parlerà con fra Simone Tenuti, OFMConv, che vive al Sacro Convento e che da oltre 20 anni ha come principale ministero proprio accompagnare i giovani in un cammino di crescita integrale.

Si tratta di un dialogo profondo, che oltrepassa i luoghi comuni e cerca di mostrare le radici della questione; lo scopo principale è così quello di mostrare le luci e le speranze che si intravedono e le vie d’uscita all’impasse educativa e generazionale che spesso sperimentiamo.

“Parole povere” è il podcast dei frati minori conventuali della Basilica di San Francesco che cerca di intercettare il desiderio di tante persone di avere una parola “francescana” dentro la vita di oggi, che è certo abbastanza diversa da quella che ha caratterizzato l’esistenza storica di san Francesco ottocento anni fa.

«Il podcast vuole essere così – ha dichiarato fra Giulio Cesareo, OFMConv, direttore dell’Ufficio comunicazione del Sacro Convento e conduttore del podcast – almeno nelle intenzioni (poi le visualizzazioni e le interazioni ci diranno se ce la stiamo facendo!) un tentativo di mediazione culturale: desideriamo cioè permettere a san Francesco di parlare alle persone di oggi, attingendo proprio alla sua visione e spiritualità, attraverso il confronto e il dialogo con persone – frati e non – che, a vario titolo, sono custodi e testimoni di esse.

Probabilmente – in giro per il web – già diverse chatbox alimentate dall’intelligenza artificiale permettono di fare l’esperienza di un dialogo con san Francesco a partire dalle nostre domande. Noi frati crediamo tuttavia che sia opportuno lasciar svolgere questo servizio a delle persone in carne e ossa, se – nonostante non siano perfette – vivono e condividono dei legami e delle relazioni autentiche con san Francesco e il tesoro della sua vita e spiritualità».

“Parole povere” è pubblicato sul canale YouTube @SanFrancescoAssisi (https://youtube.com/playlist?list=PLJlBbwBmMO14-tTxV2WXpGzKSMjAeVP4x&si=DeaFl6RN8XonF3DB), su Spotify (https://open.spotify.com/show/3dRaW4teTMBueHZkCLuuy5?si=c40f4779920b427c) e sulle principali piattaforme audio, ogni quindici giorni, il mercoledì, alle 18.30 ora italiana. In queste prime settimane l’esperienza ha suscitato non poco interesse: al di là del discreto numero di visualizzazioni, sono molto significativi anche i numerosi commenti e la qualità delle interazioni degli spettatori.

Più di recente, e con un ritmo mensile, è stata inaugurata anche la versione inglese di “Parole Povere” – “The Franciscan Podcast” – a cura di fra Solanus Sims, OFMConv, irlandese di origine ma residente anch’egli al Sacro Convento. “The Franciscan Podcast” esce ogni terzo venerdì del mese alle 20, ora italiana, e affronta temi di spiritualità francescana.