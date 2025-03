Le celebrazioni in onore di San Benedetto proseguono fino a domenica 23 marzo – Giovedì 20 marzo alle 17.30 al Monastero di San Benedetto in Monte. Alle 19.30 in piazza san Benedetto

C’è grande attesa a Norcia per l’arrivo della Fiaccola ‘Pro pace et Europa una’, giovedì 20 marzo, nell’ambito delle Celebrazioni in onore di San Benedetto, patrono della città e d’Europa. Dopo essere stata nelle città ‘sorelle’ di Subiaco (il 9 marzo) e Cassino (il 16 marzo), la fiaccola prosegue il viaggio scortata dagli atleti del Gruppo Marciatori Simbruini, Cus Cassino e Norcia Run 2017 per essere accolta, dunque, giovedì alle 17.30 al Monastero di San Benedetto in Monte, dove avranno inizio i vespri solenni. Nel frattempo, alle 19.15 in piazza san Benedetto si darà lettura del Messaggio di Pace che precederà l’arrivo della fiaccola previsto alle 19.30, scortata dagli atleti e dai bambini delle associazioni sportive nursine. In piazza si procederà quindi all’accensione del tripode alla presenza di numerose autorità civili e religiose e la partecipazione del Complesso bandistico Città di Norcia. Venerdì 21, poi, proseguono le celebrazioni benedettine con la Messa pontificale conventuale alle 9 al Monastero di San Benedetto in Monte, Sfilata del corteo storico alle 11 in piazza San Benedetto e solenne Celebrazione eucaristica alle 11.30, sempre in piazza, presieduta da S.E.R. monsignor Renato Boccardo, arcivescovo di Spoleto-Norcia. Seguirà la processione per le vie del borgo, accompagnata dal Complesso bandistico Città di Norcia, e la benedizione con il Reliquiario per poi chiudere la giornata con il concerto di Primavera ‘Il pianoforte dei piccoli’, a cura di Opera Morlacchi Aps, alle 17 nella Sala DigiPass, in cui protagonisti saranno giovani talenti del pianoforte, allievi dei maestri Rosamaria Marini e Maria Cristina Lalli.

Il fine settimana in programma eventi tra fede, natura e musica: sabato 22 passeggiata ‘Sulle orme di San Benedetto’, con partenza alle 9 da Serravalle; si percorrerà il Cammino benedettino da Cascia a Norcia con la partecipazione dei monaci dell’Abbazia di San Benedetto in Monte, del parroco di Norcia, degli allievi dell’Istituto Omnicomprensivo De Gasperi – Battaglia, degli atleti di Norcia Run e di tutti coloro che vorranno condividere questa esperienza. L’arrivo è previsto alle 12.30 all’Abbazia San Benedetto in Monte, dove si pranzerà ‘a sacco’. Pomeriggio, alle 18, inoltre, concerto ‘La Regola per il cielo’, musica e riflessioni sulla figura di San Benedetto, a cura del Coro San Benedetto ‘Città di Norcia’ nella Sala DigiPass, con la partecipazione dell’attore Stefano de Majo, Luca Garbini al pianoforte e direzione e Andrea Rosati all’organo. Infine, domenica 23, il concerto ‘Saints’, nella sala Digipass alle 18, a cura del Complesso bandistico Città di Norcia. Lo spettacolo intreccia narrazione e suggestioni sonore per far rivivere la storia e il messaggio del santo patrono d’Europa, un’esperienza unica tra fede, arte e armonia. Il concerto, a ingresso libero, sarà diretto dal maestro Luca Panico e vedrà la partecipazione di Francesca Bruni (soprano), Francesco Carmignani (Eufonio) e Alberto Conforzi (narratore).