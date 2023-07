Parco Sant’Angelo, il parco del centro storico di Perugia tra bilanci e prospettive

Si concludono i primi tre anni di Convezione tra il Comune di Perugia e ‘Ya Basta! Perugia’

Sono passati quasi tre anni dalla stipula della convenzione per la gestione condivisa del Parco Sant’Angelo tra il Comune di Perugia e l’associazione ‘Ya Basta! Perugia’. Tempo quindi di bilanci e considerazioni.

Questa convenzione è parte di un percorso più ampio partito nel 2019 attraverso la vittoria della proposta progettuale “T.Urb.Azioni – Azioni Urbane con il turbo” presentato dall’associazione a valere sul bando regionale per le associazioni. T.Urb.Azioni, con la sua proposta innovativa e originale, ha portato alla ribalta la tematica della rigenerazione urbana attraverso processi partecipativi di coinvolgimento dal basso, tematica fino a quel momento era stata solo sfiorata in città.

L’associazione si è resa promotrice dell’animazione della comunità locale per creare un percorso partecipativo attraverso workshop in collaborazione con l’Università di Perugia ed esperti nazionali e internazionali, l’approfondimento con l’associazione Labsus dei concetti di sussidiarietà orizzontale e di amministrazione condivisa per la gestione del Bene Comune, la realizzazione di eventi culturali e socio-aggregativi per promuovere un nuovo processo di co-responsabilizzazione fra tanti cittadini, residenti ed associazioni che hanno deciso di impegnarsi per rilanciare il parco Sant’Angelo al centro della vita del quartiere e del centro storico di Perugia.

Così durante questi tre anni di convenzione, l’associazione ha organizzato numerose iniziative per tanti tipi di utenza diversa, restituendo il parco alla sua comunità, sottraendolo al degrado e marginalizzazione. Il centro estivo Turbo Kids, centrato sull’uso della metodologia di educazione diffusa di comunità dove anche i cittadini sono diventati parte integrate del processo pedagogico, passeggiate tematiche e percorsi didattici, laboratori, attività sportive e di benessere per la persona, concerti musicali, teatro, cinema all’aperto, performance artistiche, festival e numerose altre attività che è possibile riscontrare nel bilancio sociale pubblicato nella pagina Facebook dell’associazione.

Il coinvolgimento di tante altre associazioni, cittadini e utenti è stato poi fondamentale per sostenere l’ordinaria manutenzione del parco e tamponare i danni prodotti da decenni di incuria da parte delle gestioni precedenti. Grazie alla generosità di oltre 100 donatori è stato installato il chiosco bar, sono stati sostituiti e risistemati i pochi giochi per bambini e l’acquisto di strumenti per la manutenzione del verde e realizzato e donato al Comune il progetto dell’area cani, obiettivo che fra vincoli ed ostruzionismo è ancora da raggiungere.

Non sono mancati poi gli investimenti realizzati da ‘Ya Basta! Perugia’ grazie all’ingresso di nuovi sponsor, che segnano il passo verso una nuova relazione fra cittadini, terzo settore e privati, non più finalizzata allo sfruttamento commerciale del parco ma verso la costruzione di una responsabilità sociale condivisa per il bene comune.

Un fiore all’occhiello è rappresentato dall’Oasi Urbana della Biodiversità, progetto finanziato da Coop Italia, che ha permesso all’associazione di concretizzare molte delle idee per la valorizzazione del parco e del verde pubblico: oggi Parco Sant’Angelo vanta nuovi terrazzamenti, la piantumazione di oltre duecento piante da sottobosco e piante mellifere, quindici esemplari di alberi da frutto antichi e l’installazione di un Bee Hotel per api e insetti impollinatori solitari.

Questi interventi hanno permesso di valorizzare una biodiversità unica nella città di Perugia, composta dal tipico paesaggio umbro di ulivi, dalle varietà autoctone di orchidee selvatiche e dalla straordinaria fauna notturna che nell’ultimo mese è stata fatta scoprire a decine di persone con passeggiate mozzafiato e incontri inconsueti.

Si è quindi appena concluso il primo triennio di convenzione fra l’associazione Ya Basta! e il Comune di Perugia e l’associazione ha già inviato la richiesta di rinnovo per altri tre anni nella convinzione che questo patrimonio di socialità, cooperazione e innovazione sociale potrà essere più forte delle tante criticità e problematiche che riguardano ancora il parco. A partire dall’assenza di programmazione e investimenti finalizzati alla sicurezza e fruibilità del parco da parte dell’Amministrazione comunale e la rottura della collaborazione con alcune realtà commerciali del quartiere che non hanno mantenuto l’impegno di sponsorizzare le iniziative di carattere socio-aggregativo al parco, creando il paradosso che invece di dare un supporto economico all’ente non profit, chiedevano a quest’ultimo di diventare cliente.

Tuttavia, c’è da scommettere che l’ingresso di nuove realtà nella gestione condivisa del parco porterà ad un nuovo triennio di importanti iniziative ed interventi in quello che da tutti è riconosciuto essere il parco del centro storico di Perugia.

Nel frattempo, l’associazione ‘Ya Basta! Perugia’ invita la cittadinanza ai prossimi eventi all’arena di Parco Sant’Angelo, per stare insieme in queste splendide sere d’estate nel verde in città: il 26 luglio (dalle ore 18 alle 24) una serata in onore della musica messicana con il live di una band d’eccezione: i Chapulines porteranno all’arena del Parco i suoni tradizionali messicani, i groove caraibici e un pizzico di rumba spagnola. Dalle 18 selezione a cura di Todo Modo Sound System. Mentre Il 29 luglio (dalle ore 18 alle 24) spazio al collettivo Only Funk che raggruppa i migliori giovani musicisti del territorio per dare vita ad una spettacolare serata all’insegna del funk, jazz fusion, neo soul e improvvisazione. Questo format è stato portato avanti ogni mercoledì al Marla di Perugia riscontrando un feedback positivo. La serata verrà amplificata da Todo Modo Sound System che, oltre alla riproduzione sonora, curerà luci e scenica.