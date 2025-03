Lavori su strade che collegano Assisi al Monte Subasio

Nuovo asfalto sulla SR 444, pulizia e adeguamento della SP251 in zona Eremo delle Carceri

Sono in corso lavori di asfaltatura e sistemazione di alcuni tratti di strade regionali e provinciali, in prossimità del monte Subasio, che collegano Assisi all’Eremo delle Carceri e a Gualdo Tadino. Si tratta di opere di bitumatura e manutenzione, sollecitate dal Comune di Assisi ed eseguite dalla Provincia di Perugia, necessarie per garantire maggiore sicurezza alla viabilità su strade che rientrano nel territorio comunale.

In particolare, sulla SR 444 del Subasio, che da Assisi porta verso Gualdo Tadino, è in fase di realizzazione la bitumatura di oltre un chilometro e mezzo di manto stradale, nel segmento tra San Presto e Pian della Pieve. Sulla SP 251 di San Benedetto, che dalla città serafica conduce all’Eremo delle Carceri, sono invece in corso lavori di ripulitura di alcune scarpate e di sistemazione delle banchine utili alla regimazione delle acque e alla messa in sicurezza del fondo stradale.

Il sindaco f.f. di Assisi Valter Stoppini e l’assessore a Opere e Lavori pubblici Veronica Cavallucci, esprimono “soddisfazione per due interventi che vanno a migliorare la sicurezza di due strade importanti nell’area in prossimità del monte Subasio e dell’Eremo delle Carceri, frequentate da numerosi cittadini e turisti, che richiedevano opere straordinarie di manutenzione”.