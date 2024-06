Parco 3A, bene il bilancio consuntivo 2023

Il presidente della conferenza dei soci Ruggiano: “Realtà importante anche dal punto di vista occupazionale”

Si è tenuta nei giorni scorsi l’assemblea dei soci del 3A-Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria, l’unica tra le società di derivazione regionale con sede nel comune di Todi, a Pantalla, e della cui conferenza è presidente il Sindaco di Todi Antonino Ruggiano. All’ordine del giorno l’approvazione del bilancio di esercizio 2023.

Si tratta di una realtà significativa, anche dal punto di vista occupazionale, visto che vanta un organico di 44 unità, il cui livello è destinato a crescere in considerazione delle ulteriori necessarie nel 2024 per assicurare alla Regione Umbria il supporto nelle attività di assistenza tecnica per il Psr/Csr, per l’avvio e conseguente gestione del nuovo servizio di controllo ed ispezione degli impianti termici e sugli APE ed anche per l’area di certificazione accreditata dal Ministero dell’Agricoltura per tutelare la qualità dei prodotti agroalimentari. Tra le attività, importante risulta anche quella riferita ai progetti di internazionalizzazione, che promuove, progetta e coordina appunto il trasferimento tecnologico e lo sviluppo di progetti di ricerca in ambito internazionale.

Il valore della produzione della 3A ha superato nel 2023 i 4 milioni di euro, con un patrimonio netto di 1 milione e 489 mila euro e un utile di gestione di 99 mila euro.

“Si tratta di risultati oltremodo – evidenzia il presidente Ruggiano – che vanno ricondotti in primis alle capacità dell’amministratore unico, Marcello Serafini, e di tutti i suoi collaboratori, ma che sono anche gli esiti di una nuova visione e missione che il governo regionale ha affidato negli anni scorsi alle cosiddette società partecipate”.

Da segnalare, tra le aree di attività del Parco 3A anche quella afferente alla gestione del patrimonio e quindi alla sede di Pantalla, all’interno della quale è insediata una importante realtà internazionale del settore delle biotecnologie che impatta in modo positivo sul livello occupazionale, caratterizzato peraltro ad un’alta qualificazione.