Pannacci, Forza Italia Giovani Umbria: “Noi i congressi li stiamo facendo”

“Mentre altri rinviano i congressi o ricorrono ai commissariamenti, Forza Italia continua con coerenza il suo percorso fondato sulla partecipazione e sul radicamento. Noi i congressi li stiamo facendo, nei territori e con le persone”.

Così Edoardo Pannacci, Coordinatore regionale di Forza Italia Giovani Umbria, interviene dopo la notizia dello stop al congresso di Azione, confermata dal consigliere comunale e capogruppo di Azione a Perugia Lorenzo Mazzanti.

“Rispettiamo il dibattito interno di ogni forza politica, ma la sospensione di un congresso non può mai essere una vittoria. È un segnale di difficoltà. Noi crediamo, invece, che sia proprio nei momenti complessi che si debba aprire il confronto e dare voce agli iscritti. La politica si rigenera dal basso, non dall’alto.”

Pannacci rivolge un passaggio anche a Mazzanti: “Apprezzo lo slancio di tanti giovani amministratori, ma credo che, soprattutto per noi giovani, il coraggio non è evitare il confronto, ma affrontarlo con trasparenza.”

Il Coordinatore regionale sottolinea il percorso di Forza Italia in Umbria: “Stiamo celebrando i congressi comunali in tanti comuni, tra i quali Perugia che si svolgerà il 22 marzo alle ore 10:00 presso il Sangallo Palace Hotel. Un percorso chiaro, lineare, coerente che testimonia la volontà di costruire una classe dirigente radicata e rappresentativa. Parallelamente stiamo procedendo all’elezione dei delegati regionali in vista del Congresso nazionale di Forza Italia Giovani. Lo faremo attraverso due assemblee provinciali del giovanile che si svolgeranno a Perugia il 26 marzo all’Hotel Giò e a Terni il 28 marzo presso la sede di Forza Italia di Via dei banderari. Entrambe alle ore 18.00.”

Pannacci conclude: “Il nostro modello è quello di una politica concreta e partecipata. Una politica che non ha paura di far scegliere e che crede nella forza delle idee più che nelle scorciatoie. Noi stiamo facendo la nostra parte. E continueremo a farla, insieme.”