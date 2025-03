Terni, sindacati sospendono confronto con Randstad sui lavoratori somministrati in Eskigel

Felsa Cisl, Nidil Cgil e Uiltemp Uil: “Lavoratori con contratti anche di pochi giorni” – Rivendicata parità di trattamento e contestata variazione di orario

“Dopo mesi di confronto con Randstad, riteniamo che non ci siano più le condizioni per proseguire il confronto, non essendoci mai state date risposte in merito alle tante questioni poste”. Così le organizzazioni sindacali Felsa Cisl Umbria, Nidil Cgil Terni e Uiltemp Uil Umbria annunciano la sospensione del confronto con Randstad sulla questione dei lavoratori somministrati dall’agenzia per il lavoro Randstad nell’azienda Eskigel di Terni. “Da mesi ormai – spiegano i sindacati – siamo al tavolo con l’agenzia per dirimere alcune questioni che hanno fortemente esacerbato gli animi dei lavoratori. L’azienda utilizzatrice, stagionale, impiega con estrema flessibilità i lavoratori somministrati e al tavolo abbiamo più volte rivendicato il rispetto degli accordi sottoscritti, che prevedono contratti per i lavoratori a tempo determinato di almeno 15 giorni. A oggi, però, continuiamo a registrare il susseguirsi di contratti molto più brevi”. Ma non solo. Felsa, Nidil e Ultemp hanno chiesto “più volte il rispetto dell’equità nel trattamento dei lavoratori che, pur svolgendo analoghe mansioni dei diretti, sono inquadrati in modo diverso”. C’è poi la questione degli orari. “All’inizio di questa stagione – fanno sapere le organizzazioni sindacali –, ai somministrati assunti a tempo indeterminato da Randstad in Eskigel, oltre alla consueta lettera di assegnazione, è stato recapitato un ulteriore documento con il quale si comunicava una variazione di orario: non si prevedono più le 44 settimane dal 1° gennaio al 31 ottobre, come gli analoghi contratti dei lavoratori diretti, ma nell’arco dell’intero anno, senza indicazioni sui periodi di lavoro e non lavoro. Parliamo di lavoratori ormai strutturali a questa azienda e che, in molti casi, gestiscono linee di produzione, se non interi reparti. Lavoratori che, sottoinquadrati ormai da anni, continuano a permettere a Eskigel di produrre, fatturare e vantare utili invidiabili”.

“Su mandato dell’assemblea dei lavoratori – concludono le sigle sindacali –, abbiamo chiesto all’agenzia di tornare indietro rispetto alla variazione di orario che sta ottenendo un unico risultato: svuotare Eskigel di professionalità importanti che si stanno spostando verso altre realtà lavorative; un esodo che non si ferma e che rischia di pregiudicare ulteriormente l’andamento produttivo. Chiediamo il rispetto degli accordi, della parità di trattamento, dei lavoratori”.