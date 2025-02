Forza Italia Giovani Umbria: nuovi incarichi a livello regionale

Che andranno a ricoprire settori strategici all’interno dell’organigramma del Movimento giovanile azzurro

Si struttura ulteriormente Forza Italia Giovani Umbria con 3 nuovi incarichi a livello regionale che andranno a ricoprire settori strategici all’interno dell’organigramma del Movimento giovanile azzurro.

Nicole Bonacci, Consigliere comunale a Trevi con un’importante esperienza di segreteria a Bruxelles presso il Parlamento Europeo, sarà Responsabile del dipartimento Comunicazione.

Edoardo Gentili, Consigliere comunale con record di preferenze e Vicepresidente del Consiglio comunale a Perugia e Avvocato, sarà Responsabile del dipartimento degli Enti locali.

Lorenzo Siena, laureando in Agraria presso l’Università degli studi di Perugia, attivo nell’associazionismo studentesco cittadino e con esperienze presso il Parlamento europeo con ruolo di segreteria, sarà Responsabile del dipartimento Formazione.

Soddisfazione e gli auguri più affettuosi di buon lavoro sono arrivati dal Direttivo regionale del Movimento giovanile composto da Edoardo Pannacci (Coordinatore regionale), Filippo Ugolini (Vicecoordinatore regionale), Carlotta Colaiacovo e Daniele Marcelli (Coordinatori rispettivamente per la Provincia di Perugia e di Terni).

“Gli incarichi che andranno a ricoprire Nicole, Edoardo e Lorenzo sono di grande responsabilità, volti a portare avanti un’ulteriore crescita del movimento giovanile in Umbria che negli ultimi 2 anni si sta confermando come punto di riferimento di tante ragazze e ragazzi che si riconoscono nei valori liberali, europeisti, atlantisti e moderati” dichiara il Direttivo regionale in una nota. “La comunicazione è uno strumento fondamentale per diffondere le nostre idee e dare eco alle attività dei nostri numerosi eletti. Il Responsabile degli enti locali sarà il collante tra i rappresentanti nei vari Consigli comunali e nelle Giunte, e sta già collaborando all’organizzazione della prima Assemblea degli Enti Locali di FI Giovani che si svolgerà a Milano tra qualche settimana. Il Responsabile formazione porterà avanti un’attività a cui FI ha sempre dato priorità, come testimonia la scelta del Segretario Antonio Tajani di avviare una scuola di formazione azzurra che concentrerà una parte delle proprie attività a Gubbio. Un rafforzamento della nostra struttura che arriva mentre abbiamo iniziato a percorrere la strada che ci sta portando verso il primo storico Congresso nazionale di FI Giovani che si svolgerà a maggio e che eleggerà il nuovo Segretario nazionale che succederà all’On. Stefano Benigni, il quale ha avuto il merito di far riacquistare al nostro movimento giovanile una rinnovata centralità e attrattività nello scenario politico.”