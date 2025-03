Mazzanti, Pensa Perugia “attraversamento pedonale sicuro in Via D’Andreotto”

“L’approvazione di questo ordine del giorno conferma l’attenzione della maggioranza verso il tema della sicurezza stradale”

“Un passo avanti per la sicurezza stradale a Perugia.” Con queste parole Lorenzo Mazzanti, capogruppo di Pensa Perugia, commenta l’approvazione in Consiglio Comunale dell’ordine del giorno che impegna il Comune a intervenire per garantire un attraversamento pedonale sicuro in Via Ruggero D’Andreotto, nei pressi della fermata degli autobus.

“In quella zona – sottolinea Mazzanti – il traffico è intenso e la velocità veicolare elevata, con un rischio concreto per studenti, anziani e cittadini che attraversano la strada. Troppe volte abbiamo assistito a situazioni pericolose, con mezzi che sfrecciano senza garantire la precedenza ai pedoni. Era necessario un intervento concreto e finalmente siamo sulla strada giusta.”

L’ordine del giorno approvato nasce dalla consapevolezza che la sicurezza pedonale deve essere una priorità, soprattutto in aree ad alta frequentazione. Via D’Andreotto è un punto nevralgico della città, con la presenza del Liceo Alessi, fermate del trasporto pubblico e numerosi esercizi commerciali.

“Abbiamo chiesto un intervento mirato, che preveda un rafforzamento della segnaletica orizzontale e verticale e, se necessario, ulteriori misure per rallentare la velocità dei veicoli. È fondamentale garantire un attraversamento più sicuro e sensibilizzare gli automobilisti al rispetto dei pedoni”, aggiunge Mazzanti.

“L’approvazione di questo ordine del giorno conferma l’attenzione della maggioranza verso il tema della sicurezza stradale. Sono certo che, lavorando insieme, riusciremo a individuare e attuare nel più breve tempo possibile le soluzioni migliori per garantire maggiore protezione ai pedoni e migliorare la viabilità cittadina”, conclude il capogruppo di Pensa Perugia.