Centro Salute San Giustino, riapre l’ambulatorio di Cardiologia

San Giustino, 31 maggio 2024 – Da martedì 4 giugno presso il Centro di Salute di San Giustino dell’Usl Umbria 1 sarà riaperto l’ambulatorio di Cardiologia, che funzionerà una volta a settimana (il martedì) per 5 ore. Allo stesso tempo sarà attivato anche un nuovo servizio: ogni martedì sarà possibile effettuare le vaccinazioni per adulti (vaccinazione volontaria, richiami antitetanica, antinfluenzali etc.), con accesso possibilmente su prenotazione. Queste novità sono state sollecitate dalla Regione Umbria, viste anche le segnalazioni dei cittadini del territorio.

Il Centro di Salute di San Giustino resterà sempre aperto dal lunedì al sabato. Tra i servizi che eroga c’è anche quello consultoriale, che è sempre rimasto aperto con i seguenti orari: lunedì (ore 8,00 – 14,00 e 15,00 – 18,00), ogni primo e terzo martedì del mese (9,00 – 12,30), mercoledì (8,15 – 13,30) e venerdì (8,15 – 13,30).

Inoltre, nell’ambito della collaborazione con le associazioni del territorio, a breve sarà assegnata una stanza all’Avis comunale di San Giustino.