Festa Nazionale degli Alberi: a Pierantonio i giovani piantano il futuro con il progetto “Un albero per il futuro”

Questa mattina, giovedì 21 novembre, nel cuore della Festa Nazionale degli Alberi, gli alunni della Scuola dell’Infanzia e Primaria Senza Zaino e quelli della Scuola Secondaria di I grado di Pierantonio si sono fatti portavoce di un messaggio potente: ogni piccolo gesto può fare la differenza per il pianeta. Grazie alla collaborazione dei Carabinieri Forestali del Comando Stazione di Umbertide e dei Carabinieri della Biodiversità, i ragazzi hanno preso parte al progetto “Un albero per il futuro”, piantando due cerri e due farnie nel giardino delle loro scuole. Un’azione semplice, ma carica di significato, che simboleggia l’impegno delle giovani generazioni. Per rendere questa giornata ancora più speciale, i bambini hanno letto una poesia dedicata agli alberi e hanno realizzato dei lavoretti a tema, esprimendo con creatività il loro impegno. Alla cerimonia, oltre ai Carabinieri, hanno preso parte il sindaco di Umbertide, Luca Carizia, e la Dirigente Scolastica del Primo Circolo, Silvia Reali, che hanno rivolto un sentito ringraziamento a studenti e insegnanti per la loro partecipazione. Entrambi hanno sottolineato l’importanza di iniziative come questa, capaci di educare al rispetto della natura e di stimolare azioni concrete per la salvaguardia dell’ambiente. “Più che mai, oggi dobbiamo essere consapevoli che prendersi cura della natura significa prendersi cura del nostro futuro. Con ogni albero piantato, investiamo in una comunità più sostenibile e più unita. È dai più giovani che parte il cambiamento, e il loro entusiasmo lascia ben sperare per il futuro”,

ha dichiarato il Sindaco, evidenziando il valore educativo e simbolico dell’evento.

La Dirigente Scolastica Silvia Reali ha aggiunto:

“In questa giornata speciale, è fondamentale sottolineare l’importanza degli alberi, che non sono solo una risorsa per l’ambiente, ma anche per la crescita dei nostri ragazzi. Piantare un albero oggi significa far crescere insieme un futuro più sano per i nostri piccoli, insegnando loro a rispettare e proteggere ciò che è vitale per la nostra terra. Per i nostri alunni ogni albero rappresenta un amico che ci accompagnerà nel nostro cammino e che dobbiamo imparare a rispettare con amore e cura”.

Inoltre, come parte di questo progetto educativo, ogni bambino porterà a casa una piantina da piantare nel proprio giardino o nella propria abitazione, continuando così a prendersi cura dell’ambiente anche al di fuori della scuola.

La mattinata si è conclusa con un clima di entusiasmo e consapevolezza, a testimonianza di come il legame tra scuola, istituzioni e comunità possa generare progetti dal forte impatto educativo e simbolico. Oggi, nel giardino delle scuole di Pierantonio, non sono stati piantati solo alberi, ma anche semi di responsabilità e speranza per le generazioni a venire.