Entrerà in funzione nei prossimi giorni la nuova Casa dell’acqua di Colle Umberto, il 76esimo impianto in gestione a Umbra Acque nel territorio della provincia di Perugia e il 14esimo nel territorio comunale del capoluogo. Si tratta della prima ‘fontanella’ attivata con la nuova Giunta comunale della sindaca Vittoria Ferdinandi e dell’assessore ai Lavori pubblici, Francesco Zuccherini.

A questo proposito va ricordato che nel 2025 è prevista l’attivazione di altre 5 Case dell’acqua a Perugia: si comincia a marzo con San Marco, poi ad aprile a San Martino in Colle, un mese dopo a Ponte d’Oddi, a giugno toccherà a Ponte Pattoli, mentre a Ponte Valleceppi aprirà a luglio.

La struttura di Colle Umberto si trova nell’area parcheggio di fronte il plesso scolastico di Colle Umberto e distribuirà acqua naturale e gassata al costo di 5 centesimi per litro e mezzo, accettando sia contanti che una chiavetta ricaricabile. L’impianto funziona tutti i giorni dalle 7 alle 23, mentre nelle ore notturne procede alla sanificazione automatizzata.

Umbra Acque ricorda inoltre che ogni mese preleva campioni d’acqua dagli impianti per effettuare analisi e assicurarsi che l’acqua sia sicura e buona da bere.

Nell’ultimo triennio le Case dell’acqua di Perugia hanno erogato circa 30 milioni di litri con importanti benefici ambientali: circa 800.000 chilogrammi di plastica non immessa nell’ambiente (pari a 20 milioni di bottiglie di plastica), circa 4.800.000 chili di anidride carbonica non immessa nell’ambiente pari alla messa a dimora di circa 300.000 alberi.