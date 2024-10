La primaria Masih riconosciuta dall’Unicef “Scuola amica dei bambini”

Gli alunni delle cinque classi della scuola primaria Iqbal Masih – Montegrillo di Perugia il 2 ottobre hanno ricevuto un riconoscimento da parte dell’Unicef come “Scuola amica dei bambini e delle bambine”,

Un momento emozionante per gli alunni delle cinque classi della scuola primaria Iqbal Masih – Montegrillo di Perugia, che il 2 ottobre hanno ricevuto un riconoscimento da parte dell’Unicef come “Scuola amica dei bambini e delle bambine”, con un progetto rivolto alla promozione e allo sviluppo di competenze in materia di cittadinanza attiva, valorizzando l’educazione interculturale e la pace, nel rispetto delle differenze e a favore del dialogo tra culture.

Presenti alla cerimonia, oltre alla Dirigente Scolastica prof.ssa Francesca Volpi, che ha dato il benvenuto alle famiglie e alle autorità, la referente umbra Unicef Dott.ssa Iva Catarinelli e quello provinciale Prof. Vittorio Raggi, l’Assessore con delega alla scuola del Comune di Perugia Dott.sa Francesca Tizi e quella alle Politiche Sociali Dott.ssa Costanza Spera, oltre al referente all’Assessorato alla Cultura della Regione Umbria Dott.ssa Antonella Pinna. L’evento si è svolto grazie alla collaborazione del Sig. Fausto Pelliccia dell’Associazione sportiva Tennis tavolo Montegrillo.

Gli alunni, partendo dalla lettura dell’opera di Sepùlveda “La gabbianella e il gatto che le insegnò a volare” e de “La casa di Nonna Italia” di Paola Valente, hanno portato avanti il percorso di Educazione Civica “Uno zaino pieno di … salute, inclusione, sostenibilità, educazione”.

“Questo progetto – ha dichiarato la Dott.ssa Catarinelli – abbraccia tutti i 196 Paesi che hanno controfirmato la Convenzione per i diritti dell’Infanzia del 1989. La scuola Masih ha seguito attentamente tutte le procedure riguardanti il Protocollo attuativo, percorso certificato da una Commissione dell’Ufficio Scolastico Regionale e da Unicef Italia insieme al Ministero“.

Un lavoro volto alla diffusione e all’attuazione della Convenzione sui diritti dell’infanzia con l’obiettivo di realizzare il completo benessere fisico, psichico e sociale del bambino.

A conclusione del progetto è stato realizzato un booktrailer con cui la scuola parteciperà al Giffoni School Experience.