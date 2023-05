Nocera Umbra, Ritrovata anziana scomparsa lunedì, la nota di Valerio Mancini (Lega)

“Dopo giorni di ricerche questa mattina nei pressi di Nocera Umbra è stata ritrovata l’anziana che lunedì si è allontanata dalla casa di riposo in cui era ospite – a darne notizia il Consigliere Regionale della Lega, Valerio Mancini, Presidente della II Commissione – la donna era scivolata in una zona impervia e rimasta incastrata tra arbusti e rocce. A ritrovarla i volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri Nucleo Regionale Umbria Paolo Baldelli, Mirko Gaggiotti, Carlo Gubnellini e Francesco Vispi – rende noto Mancini – subito dopo è intervenuto il soccorso alpino, unitamente alle unità sanitarie, e l’anziana è stata trasportata in elicottero in ospedale per tutti gli accertamenti. L’Associazione Nazionale Carabinieri Nucleo Regionale dell’Umbria è un’organizzazione di volontariato integrata nel sistema di Protezione Civile – prosegue Mancini – nella nostra regione sono attivi nove gruppi territoriali, da Città di Castello a Orvieto, da Perugia alla Valnerina, alla Media Valle del Tevere con Marsciano e Deruta. Ciascuno di questi può contare su un coordinamento locale, ma in Umbria, a differenza della maggior parte delle altre regioni, il nucleo è unico e risponde al Presidente Fabrizio Casini. Il nucleo negli anni ha sviluppato specializzazioni funzionali alle necessità delle amministrazioni locali, come la cinofilia, l’Osservatorio Meteo-Sismico, tra cui quello umbro è un’eccellenza nazionale, un’importante unità di piloti di droni, che nella nostra regione vanta ben sedici unità ed è la più strutturata d’Italia, e guardie ambientali sviluppate in collaborazione con la Fondazione Sorella Natura di Assisi – spiega il Consigliere – per un totale di trecento volontari. Ci tengo a ringraziare il Presidente Casini, tutti i coordinatori locali e i volontari che ogni giorno sono al servizio delle nostre comunità mettendo competenze e professionalità a disposizione dei territori – sottolinea Mancini – il ritrovamento dell’anziana di Nocera Umbra non è che una delle tante dimostrazioni di quanto quest’associazione sia determinante per le nostre comunità. Come istituzioni dobbiamo adoperarci ad ogni livello affinché l’Associazione Nazionale Carabinieri Nucleo Regionale dell’Umbria venga sostenuta – conclude Mancini – a breve, in qualità di Presidente della Seconda Commissione competente in materia di Protezione Civile, incontrerò il Presidente Fabrizio Casini per approfondire aspetti fondamentali del loro lavoro e recepire tutte le istanze della quali mi farò portavoce in ogni sede”.