Umbertide: “Fondamentale proseguire insieme”

“Manca meno di una settimana al ballottaggio e abbiamo bisogno di tutto il sostegno degli umbertidesi per continuare insieme al Sindaco Luca Carizia il cammino iniziato cinque anni fa – esordiscono il Segretario della Lega Giovani Umbria Alessio Silvestrelli e Alessio Ferranti, entrambi in Consiglio Comunale tra le fila della Lega in caso di vittoria del Centrodestra – lasciare a metà il progetto della Lega per Umbertide significherebbe bloccare il progresso della nostra città. Abbiamo idee, passione, concretezza ed energia – sottolineano – saremo attenti alle esigenze dei giovani e metteremo in campo ogni azione utile a sostenere lo sport e l’innovazione tecnologica. Ci impegneremo anche a vantaggio delle associazioni del territorio – proseguono i leghisti – e daremo il nostro contributo per il mantenimento del decoro urbano. Siamo pronti a metterci al servizio della comunità con serietà e impegno per proseguire il lavoro cominciato dal Sindaco Luca Carizia e dalla Lega nel 2018 – sottolineano – ora però abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti i nostri concittadini. È fondamentale che anche chi non è andato a votare al primo turno si rechi alle urne domenica e lunedì prossimi – concludono – gli uomini e le donne della Lega hanno dimostrato di avere competenze e determinazione per raggiungere obiettivi decisivi per il presente e futuro della nostra città: questo è il momento di continuare insieme”.