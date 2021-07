Nicola Pesaresi ed il suo Family Show a Perugia. Lo spettacolo gratuito è organizzato da Assoutenti Perugia. Il ventriloquo si esibirà lunedì 5 luglio, ore 21, al parco dello Zodiaco di San Sisto

Uno spettacolo gratuito dedicato a tutta la famiglia, organizzato per far favorire la socialità di uno dei quartieri più popolati di Perugia: quello di San Sisto. E’ quanto in programma lunedì 5 luglio alle ore 21 presso il parco dello Zodiaco, situato in via A.Liberati. Protagonista di questa serata, organizzata da Assoutenti Perugia, è il ventriloquo 2.0 Nicola Pesaresi accompagnato da Isotta e dagli altri suoi amici pupazzi.

“Questo sarà solo il primo degli eventi che pensiamo di organizzare nel quartiere – commenta Enzo Gaudiosi, presidente regionale di Assoutenti – per favorire l’aggregazione e la socialità tra i residenti di San Sisto. Proprio per questo motivo abbiamo scelto Nicola per aprire questa serie di iniziative. Il suo spettacolo è rivolto a tutti, grandi e piccini, e siamo certi che sarà apprezzato come merita”.

Il folignate Nicola Pesaresi è noto al grande pubblico grazie alla sua partecipazione nel 2012 al talent show “Italia’s Got Talent”. Da allora è stato ospite di numerosi spettacoli organizzati in tutta Italia.