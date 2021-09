“Nessuna criticità per il ritorno in classe”

Lo ha dichiarato all’Ansa la dirigente dell’Ufficio scolastico regionale Antonella Iunti

“Il nuovo anno scolastico in Umbria ha preso il via senza particolari criticità e con la necessaria attenzione in materia di sicurezza anti Covid”.

È quanto ha detto all’ANSA la dirigente dell’Ufficio scolastico regionale, Antonella Iunti.

“Il ritorno in classe degli studenti umbri, di ogni ordine e grado, lo abbiamo preparato con l’obiettivo di restare in presenza per l’intero anno e in virtù di questo invito tutti, a cominciare dal personale scolastico, ma anche studenti e le loro famiglie, alla necessaria responsabilità collettiva che ci permetterà di ritrovare quella normalità perduta quasi due anni fa. Oltre a invitare alla responsabilità a tutti voglio dire grazie per la grande collaborazione e comprensione che hanno avuto e messo in campo in questi mesi, permettendo a questo Ufficio e alle istituzioni scolastiche, in collaborazione con la Regione Umbria e sotto le linee guida del ministero, di arrivare all’appuntamento odierno con una precisa organizzazione e con tutti i protocolli applicati”.