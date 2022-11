Nati per leggere in Umbria

Iniziative a Magione e Assisi

Letture per piccolissimi, fascia da zero a tre anni, tra le novità del programma di Nati per leggere a Magione in occasione della settimana nazionale dedicata alla lettura che vedrà iniziative organizzate nella biblioteca comunale Vittoria Aganoor Pompilj e al Museo della pesca a cura di Sistema Museo.

Primo appuntamento sabato 19 novembre in biblioteca, alle ore 10. Con il divertente gioco di parole “Tra-ni-na”, a indicare un modo giocoso di intendere la lettura, le volontarie di Nati per leggere, Elena Ambrosi e Andreina Panico, proporranno un incontro rivolto a bambini e bambine da zero a tre anni realizzato con immagini e musiche.

Gli incontri proseguono, sempre in biblioteca, martedì 22 e giovedì 24, alle 17.30, con l’iniziativa Proiettiamoci in biblioteca, storie per crescere a cura degli operatori di Sistema Museo per la fascia di età dai tre ai sei anni; e sabato 26, ore 10, con “Il più bello dei viaggi è quello che non è ancora stato fatto”.

Gli appuntamenti a Magione si chiudono domenica 27 al Museo della pesca, ore 16, con l’incontro “Viaggiando con la fantasia in compagnia dei personaggi di Gianni Rodari e Bruno Munari” che trova un collegamento con la mostra in corso nelle sale dello stesso museo “La rivoluzione della fantasia. Rodari, Munari e gli altri tra punti e linee.”

L’iniziativa nasce in collaborazione con la biblioteca intercomunale di Tavernelle, comuni di Panicale e Piegaro, dove martedì 22, ore 15.30, si terrà l’incontro Diritti in biblioteca, letture a cura della Biblioteca intercomunale Ulisse e dei lettori volontari di Nati per leggere.

Ad Assisi, saranno quattro gli appuntamenti caratterizzeranno la Settimana nazionale Nati per Leggere organizzata dalla biblioteca comunale di Assisi e che ha per titolo “Andiamo diritti alle storie”, in programma dal 18 al 28 novembre prossimi.

La prima iniziativa denominata “Letture e canti dell’attesa” si svolgerà venerdì mattina, con inizio alle 10, presso il Centro Donna dell’ospedale di Assisi.

Gli altri tre appuntamenti sono programmati, sempre alle 10, e si identificano con “La scuola in biblioteca”, sono previsti per il 21, il 23 e il 28 novembre.

Il progetto “Nati per Leggere” è stato istituito nel 2014 per promuovere il diritto alla lettura dei più piccoli e si sviluppa in questo periodo perché il 20 novembre ricorre la Giornata Internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

Per l’assessore alla cultura e alle politiche scolastiche Veronica Cavallucci si tratta di

“una iniziativa culturale che come amministrazione abbiamo sposato completamente perché siamo convinti che la lettura sia fondamentale nella vita di un bambino e quindi sia importante insegnare ai piccoli ad aver confidenza con i libri. Dovere di ogni istituzione è impegnarsi su questo fronte e organizzare eventi per combattere la povertà culturale”.

Per informazioni è possibile telefonare al numero 075-813841 oppure inviare un’email a biblioteca@comune.assisi.pg.it