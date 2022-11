Bastia Umbra aderisce alla Giornata mondiale contro il tumore al pancreas 

Per l’occasione, la Rocca Baglionesca si colora di viola

Anche quest’anno le città italiane si illuminano di viola per accendere i riflettori su un “killer silenzioso” ancora troppo poco conosciuto.

Nella serata di Giovedì 17 novembre, Giornata Mondiale per la lotta al Tumore al Pancreas, diverse città italiane vedranno illuminati di viola palazzi, monumenti, edifici, piazze e luoghi simbolici e rappresentativi al fine creare consapevolezza sulle neoplasie pancreatiche e richiedere alle istituzioni di impegnarsi a promuovere informazioni e campagne di prevenzione, a Bastia Umbra sarà la Rocca Baglionesca ad accendersi di colore viola.

Promossa dall’Associazione Nastro Viola Onlus, con la collaborazione della “World pancreatic cancer coalition” la campagna “Facciamo luce sul tumore al pancreas” ispirata alla “Light it Purple” è arrivata in Italia nel 2016 e ha riscosso un successo sempre crescente: grazie al tam tam di pazienti e familiari e all’impegno di istituzioni pubbliche e private l’anno scorso sono stati oltre 150 i Comuni italiani che hanno aderito all’iniziativa che nel mondo coinvolge luoghi suggestivi come le Cascate del Niagara o l’Opera House di Sidney.

La diagnosi precoce del tumore al pancreas è resa difficile poiché i sintomi maggiormente riconducibili a questa malattia appaiono solo in stato avanzato, ciò si traduce in un frequente ritardo nella diagnosi, che spesso viene formulata solo quando il tumore è già in uno stadio avanzato e si è diffuso in altre parti del corpo.

Per maggiori informazioni www.nastroviola.org e mail : info@nastroviola.org