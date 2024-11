Panicale – “Nati per leggere” compie 25 anni

La Biblioteca intercomunale “Ulisse” celebra il compleanno con tre appuntamenti per famiglie e bambini a partire dal 20 novembre

(Cittadino e Provincia) – Panicale,18 novembre ’24 – La Biblioteca intercomunale Ulisse (di Panicale e Piegaro) in collaborazione con Sistema Museo si appresta a festeggiare i 25 anni di “Nati per leggere”.

Compie un quarto di secolo il programma sviluppato dall’Associazione Culturale Pediatri, dall’Associazione Italiana Biblioteche e dal Centro per la Salute del Bambino volto a promuovere gratuitamente per le famiglie con bambini fino a 6 anni di età attività di lettura che costituiscono un’esperienza importante per lo sviluppo cognitivo dei bambini e per lo sviluppo delle capacità dei genitori di crescere con i loro figli.

“Leggere insieme – spiegano dalla Biblioteca Ulisse – non solo è bello, ma fa bene e favorisce lo sviluppo cognitivo e psico-affettivo del bambino, prevenendo lo svantaggio socio-culturale. Le storie, quelle capaci di tessere e ricreare legami a partire dalla voce, potente strumento di relazione, sono un diritto di tutti i bambini, perché sono quelle esperienze in grado di proteggerli dalla solitudine e dalla povertà educativa e culturale”.

Presso la “Ulisse” di Tavernelle questo speciale compleanno sarà festeggiato con tre appuntamenti, a partire da mercoledì 20 novembre alle ore 15,30 con l’incontro dal titolo “Piccole letture per piccoli lettori”. Un incontro formativo a cura del pedagogista Robert Bonini a cui seguiranno momenti lettura ad alta voce.

Il 22 novembre alle ore 10,15 è in programma “Libreriamoci”, letture ad alta voce a cura delle insegnanti della Scuola materna di Tavernelle.

Infine martedì 26 novembre alle ore 17 l’appuntamento che chiuderà anche la Settimana NpL in Umbria. Si tratta dell’incontro dedicato ai benefici e alle buone pratiche della lettura ad alta voce nella prima infanzia.

Seguirà la presentazione del libro “Brava Chiocciolina!” di Silvia Vecchini.

Interventi della libraia Maria Grazia Virgilio, di Alessia Bruni, pediatra e referente NpL Umbria e della stessa Vecchini.