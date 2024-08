Musica, tradizioni ed escursioni: prosegue l’Estate nursina

Al centro di Norcia, nelle frazioni e tra i monti tante attività nel ricco cartellone. In Piazza san Benedetto, il 14 agosto Four season swing soul band, il 16 ‘883 experience’

Tra musica, escursioni naturalistiche immersi in paesaggi mozzafiato e feste tradizionali prosegue l’Estate nursina, il cartellone promosso dall’amministrazione comunale di Norcia, in collaborazione con associazioni e proloco del territorio, in scena fino a metà settembre.

Il programma prevede mercoledì 14 agosto in Piazza san Benedetto alle 21.30 il concerto di Four season swing soul band, formazione la cui musica è ispirata al periodo della Dolce Vita e alle orchestrine dei Night club. La cifra della band “è data – spiegano gli organizzatori – dalla miscela delle loro storie, dal rock al soul, dal funk al jazz, dal classico al contemporaneo e la sfida è sposare in modo originale tutti questi generi musicali. Il quintetto ricrea un ideale ponte tra gli anni ’50 e i giorni nostri, riproponendo grandi classici del passato di calibro internazionale accostati a melodie contemporanee rivisitate con gusto e ironia”. Nella stessa giornata, protagoniste anche alcune frazioni di Norcia come San Pellegrino, dove si terrà la Festa di Montesanto, o Forca di Ancarano. Qui è previsto dalle 22 un astrotrekking sotto il cielo di agosto, tra miti, leggende e stelle cadenti. Infine, alle 23.50 ci sarà l’escursione impegnativa in notturna ‘Alba al vettore’. Si prosegue il giorno di Ferragosto alle 21.30 in Piazza san Benedetto con la Ballantine show band, la band di Pupo, che proporrà musica pop, rock e dance. A Forca Canapine, invece, dalle 10, si potrà partecipare a un’escursione geologica ai Pantani di Accumoli adatta a tutti.

Ancora musica e tradizione venerdì 16 agosto. Sempre in Piazza san Benedetto, alle 21.30 ci sarà ‘883 experience’, spettacolo che celebra il mito degli 883 e che porterà a scoprire o riscoprire le hit del gruppo, da Nord Sud Ovest Est a Gli anni, da Sei un mito a La regina del Celebrità. A guidare questo viaggio musicale ci saranno Fabrizio Urbani e Time out, tribute band ufficializzata da Max Pezzali. Tornando nelle frazioni, a Frascaro di Norcia, sempre il 16 agosto dalle 18.30 è in programma la Festa di san Rocco, mentre a Forca di Ancarano ci saranno un’escursione, cucina e musica per il concerto di liberatori e musici ‘Tratturo 0’.