A Montefalco iniziative per italo discendenti con ‘Reunion nelle Terre dell’Olio e del Sagrantino’

Programma inserito nel progetto ‘Turismo delle Radici’ dei Comuni dell’Unione Tos. Il 17 agosto concerto del Complesso bandistico Città di Norcia, il 18 visita al Museo di san Francesco e per la città

Un concerto del Complesso bandistico Città di Norcia e una visita guidata con degustazione alla scoperta di Montefalco. Saranno queste le due iniziative che si terranno nella città Ringhiera dell’Umbria, sabato 17 e domenica 18 agosto, nell’ambito di ‘Reunion nelle Terre dell’Olio e del Sagrantino’, il programma di iniziative realizzato, nell’Anno delle radici italiane, per il progetto ‘Turismo delle Radici’ finanziato dal bando del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale (Maeci) di cui sono risultate vincitrici, tra le altre, le proposte progettuali dei Comuni dell’Unione Terre dell’olio e del Sagrantino.

Dopo quella di Bevagna, dunque, questa seconda tappa del programma che si rivolge agli italo-discendenti e italiani all’estero e, quindi, ai turisti di ritorno, proporrà due iniziative in occasione dell’Agosto montefalchese. In particolare, sabato 17 agosto alle 21.30 in Piazza del Comune ci sarà il concerto incontro del Complesso bandistico Città di Norcia. Questo spettacolo vedrà protagoniste le canzoni che hanno segnato la storia della musica leggera e non solo, in un incontro di generi e stili che promette di emozionare il pubblico. Il Complesso Bandistico Città di Norcia accompagnerà due ospiti d’eccezione, artisti di grande talento: Jessica Caponero alla voce e di Emiliano Rodriguez al sax. A dirigere questo ensemble sarà il maestro Luca Panico, mentre ad aprire lo spettacolo ci saranno i ragazzi di ‘Saràbanda’, laboratorio di musica d’insieme per giovani fiati, nato lo scorso anno proprio a Montefalco. Si prosegue domenica 18 agosto alle 18.30 con ‘Visita guidata e degustazione: scopriamo Montefalco, la terrazza dell’Umbria’. L’iniziativa partirà dal Museo di san Francesco con un focus sul ciclo pittorico di Benozzo Gozzoli, poi il tour proseguirà tra le vie e le piazze del centro storico, ricche di storia e di aneddoti. Al termine sono previste degustazione e visita guidata a cura di Gran Tour Perugia alla Cantina Pardi della durata di circa un’ora e mezza. Per informazioni e prenotazione (obbligatoria): 371.3116801 anche su whatsapp.

Le iniziative, inserite anche all’interno del progetto Montefalco ReUnion24 nelle terre dell’Olio e del Sagrantino, sono a ingresso gratuito.