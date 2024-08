Musei civici di Spoleto, Nanni Moretti in visita

Nanni Moretti, uno tra i più noti e apprezzati registi italiani, sta trascorrendo qualche giorno in Umbria con il figlio Pietro e nell’occasione ha soggiornato a Spoleto.

Nel corso della visita in città ha voluto recarsi a Palazzo Collicola dove – riferisce il Comune in una nota -, accompagnato dal direttore dei musei civici Saverio Verini, ha potuto visitare e apprezzare le collezioni e le mostre temporanee attualmente in corso.

Nanni Moretti è tra l’altro autore di film come “Habemus Papam”, “Caro diario” (premio alla miglior regia al Festival di Cannes nel 1994), “La stanza del figlio” (Palma d’oro al Festival di Cannes nel 2001) e il più recente “Il sol dell’avvenire”.