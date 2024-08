Ricostruzione post sisma, a Cascia consegnati i lavori di riqualificazione viaria dell’area scolastica in località La Stella

Il sindaco Mario De Carolis: “Opera di importanza storica” – L’intervento prevede anche la realizzazione di parcheggi al servizio dell’istituto omnicomprensivo

A Cascia sono stati consegnati i lavori di riqualificazione viaria dell’area scolastica in località La Stella, con annessi parcheggi al servizio dell’istituto omnicomprensivo ‘Beato Simone Fidati’, finanziati con l’ordinanza speciale del commissario straordinario n. 12/2021. La consegna è avvenuta da parte del direttore dei lavori, l’ingegner Lorenzo Corsini al raggruppamento temporaneo di imprese costituito dalla ditta Gmp spa di Marsciano (PG) e dalla ditta Sea snc di Lucci Alberio e Ercole di Cascia (PG).

Il sindaco di Cascia Mario De Carolis ha sottolineato “l’importanza storica di questa opera che è figlia di una profonda sinergia tra l’amministrazione e l’allora commissario straordinario”.

“Insieme – ha proseguito il sindaco di Cascia – abbiamo saputo cogliere l’opportunità di guardare oltre alla semplice fase di ricostruzione, dando così slancio a una profonda e funzionale rilettura dell’intera area. Anche la scelta di creare eventi partecipativi e di ascolto durante lo sviluppo progettuale ha dato i suoi frutti, permettendo di ottenere un coinvolgimento diretto e fattivo di molti residenti così da poter ottimizzare alcune scelte progettuali”.

L’opera si configura, dunque, particolarmente strategica per il futuro assetto dell’area interessata sulla quale a breve inizieranno anche i lavori di ricostruzione del Polo scolastico oramai nella fase di progettazione esecutiva. Oltre al recupero e alla messa a norma della strada esistente, sarà realizzata una rotatoria per facilitare l’accesso al futuro nuovo polo scolastico e saranno aperti dei nuovi tracciati stradali per formare un sistema viario integrato tra via Giovanni Falcone, via Filippo Tagliolini, via Bartolomeo Lucangeli e via del Tiro a Segno. Sarà inoltre realizzato l’importante e non più rinviabile parcheggio a uso della scuola materna che consentirà l’accesso anche alla limitrofa Caserma dei Carabinieri. Anche la percorribilità pedonale è stata particolarmente curata visto che saranno realizzati una serie di marciapiedi e percorsi pedonali che consentiranno agli studenti di accedere alla scuola in totale sicurezza e autonomia. I tempi previsti per il completamento dell’opera sono di 750 giorni e il costo complessivo dell’intervento sarà pari 2.572.871,94 al netto del ribasso d’asta. I lavori procederanno per stralci così da poter garantire una adeguata viabilità dell’intera area interessata.

Alle operazioni era presente anche il Responsabile unico del procedimento (RUP) dell’intervento, l’architetto Antonio Cucci, anche in qualità di responsabile dell’Area Lavori pubblici del Comune di Cascia che, attraverso una lettura più tecnica, ha evidenziato come “questo intervento andrà a completare e integrare molte componenti del tessuto edificato, garantendo un nuovo dialogo tra il centro storico, il Polo scolastico e le aree limitrofe, dove sono presenti molti insediamenti residenziali e ricettivi”. Contestualmente, sono state avviate le operazioni di immissione a favore del Comune di Cascia delle aree private che saranno interessate dai lavori.