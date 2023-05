Montone: domenica 21 maggio il V torneo arco storico

Arcieri pronti alla sfida nel centro storico del borgo

Una giornata piacevole di sport nell’incantevole cornice di uno dei Borghi più belli d’Italia.

Domenica 21 maggio nel centro storico di Montone si svolgerà la quinta edizione del Torneo per arco storico, organizzata dal Gruppo Arcieri Malatesta, in collaborazione con la Pro loco montonese e con il patrocinio dell’Amministrazione comunale.

La competizione si disputa in casa dell’attuale campione italiano Marco Bocchini e rientra tra le tappe del campionato italiano FITAST (Formazione Italiana Arco Storico e Tradizionale) e FITArco (Federazione Italiana di Tiro con l’Arco), che attrae arcieri da tutta Italia.

Gli atleti in costume medievale coloreranno la piazza e i vicoli del borgo. Negli angoli più belli saranno allestite delle piazzole con bersagli realizzati dal gruppo arietano.

Per motivi organizzativi è previsto un solo turno di gara. Chi desidera partecipare può iscriversi nell’Area riservata del sito Fitast ed è gradita la conferma via mail a arcierimalatesta@gmail.com.

Saranno ammessi arcieri iscritti Fitast in ogni divisione e classe, inoltre arcieri non tesserati purché partecipanti in ottemperanza allo stesso regolamento per quanto concerne abbigliamento e attrezzatura di tiro.

Saranno prese eventualmente in considerazione le richieste di abbinamento in piazzola fra genitori e figli (Juvenis o Pueri) fatte nel sito Fitast, le altre solo se possibile.

Sport & tradizioni

Il tiro con l’arco a Montone è una tradizione ormai quarantennale con gli arcieri che saranno anche quest’anno protagonisti di un torneo a loro dedicato durante la Festa della Santa Spina.

Il Gruppo Arcieri Malatesta, dopo qualche anno di inattività, si è ricostituito nel 2015 e da allora ha ampliato notevolmente i suoi iscritti puntando molto sui giovani. Il Gruppo conta oggi più di 20 iscritti che ogni settimana, anche durante l’inverno, si cimentano con questo sport altamente educativo ottenendo risultati di rilievo a livello nazionale.

Ristoro

Sarà disponibile per tutta la durata della manifestazione il Punto Ristoro nel Parco della Rimembranza, nei pressi della Rocca di Braccio. Una volta terminata la gara questo spazio diventerà uno “Street Food” dove degustare panini con affettati e porchetta, bibite e molto altro in attesa della premiazione.

Programma della manifestazione

Ore 7.30 ritrovo in Viale Aldo Bologni 3/5 presso “Il Mugnaio” Pizza&Bakery;

ore 8.30 formazione pattuglie e controllo materiali;

ore 9.00 inizio manifestazione.

A seguire premiazione alla Rocca di Braccio.

Per informazioni scrivere alla mail arcierimalatesta@gmail.com o telefonare ai numeri 3475347870 (Marco), 3331722895 (Andrea), 3396667740 (Claudio).