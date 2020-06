Monte Peglia Summer Trek: un’estate all’insegna del trekking. Iniziativa promossa dal Comune di San Venanzo e dalle Associazioni del territorio

“Monte Peglia Summer Trek” è l’iniziativa promossa dal Comune di San Venanzo e le Associazioni del territorio. Un programma che coprirà i mesi di luglio ed agosto e che arriva a far fronte alle tante iniziative storiche che per l’emergenza sanitaria, non potranno purtroppo essere organizzate. “Monte Peglia Summer Trek” vuole essere un invito a scoprire e riscoprire l’area naturale protetta del Comune di San Venanzo con passeggiate guidate a cadenza regolare. Ogni giovedì e ogni domenica alle ore 17,30 è prevista un’escursione negli affascinanti sentieri di cui il territorio è ricco. Sentieri che in molti casi sono vere e proprie strade che nell’antichità hanno permesso i frequenti spostamenti nel territorio ma che oggi, in alcuni casi, è stato necessario portare alla luce. Le Associazioni hanno voluto puntare, in questa anomala estate che si preannuncia, proprio sul loro territorio: far scoprire le sue bellezze e invitare gli amanti delle passeggiate che apprezzano la natura incontaminata, a visitarlo. L’area del Monte Peglia e tutto il Comune di San Venanzo sono interamente inclusi nello S.T.I.N.A. (Sistema Territoriale di Interesse Naturalistico Ambientale Monte Peglia e Selva di Meana), ha recentemente ricevuto il riconoscimento di unicità dell’ UNESCO e comprende anche una zona vulcanica. Proprio dai suoi “tre vulcani” partirà l’iniziativa “Monte Peglia Summer Trek” in questa prima tappa di giugno che sarà una vera inaugurazione per gli eventi che poi si prolungheranno nei mesi di luglio e agosto e che verranno divulgati di volta in volta, specificando il sentiero prescelto e tutte le informazioni necessarie per potersi prenotare. Anche se l’area e la tipologia di evento garantisce il massimo della sicurezza possibile in questo momento, il numero dei partecipanti sarà limitato a gruppi di 30 persone, obbligatoria la prenotazione e necessario munirsi dei DPI nei casi previsti. Rimane un’attività che può essere effettuata in completa tranquillità ma che comunque necessita dell’attenzione di tutti sotto il profilo della sicurezza in materia sanitaria. Per completare l’accoglienza ai tanti che vorranno godersi il territorio con le passeggiate in programma del “Monte Peglia Summer Trek” è prevista anche un’offerta anche gastronomica: i ristoranti e pizzerie della zona hanno infatti aderito all’iniziativa e per chi vorrà può prenotare direttamente nelle strutture. E’ nata una pagina facebook dedicata – VisitMontePeglia e per tutte le informazioni c’è anche il sito internet www.visitsanvenanzo.it.

La prima tappa di questo programma che proseguirà per tutto luglio ed agosto sarà la scoperta dell’area vulcanica di San Venanzo, domenica 28 Giugno 2020.

“Estate al Parco Vulcanologico” – domenica 28 giugno 2020

Escursione ad anello di 4,5 km per scoprire i segreti di quest’area vulcanica unica al mondo.

Appuntamento alle ore 10:00 presso il Parco Vulcanologico di San Venanzo (Tr). In ottemperanza alle disposizioni del D.P.C.M. del 17 Maggio 2020 ed al nostri protocolli di lavoro con-COVID-19 i Posti sono limitati (MAX 30 persone – 1 guida ogni 15 persone). Prenotazione obbligatoria: 3397743826

DURATA ESCURSIONE : 2h e 30 minuti ore soste incluse

DIFFICOLTA’: L’escursione si svolge si sentieri ben battuti e mulattiere e non presenta alcun passaggio difficile o esposto.

ABBIGLIAMENTO NECESSARIO: Abbigliamento comodo, a k-way o mantellina o giacca impermeabile. Cappello o bandana, crema solare. Obbligatorio calzatura con suola non liscia. Maglietta e scarpe di ricambio di ricambio da lasciare in auto.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:

€5,00 adulti € 3,00 minori di 14 anni

CONTATTI “MONTE PEGLIA SUMMER TREK”:

telefono e whatsapp: 339 77 43 826

sito internet: www.visitsanvenanzo.it

pagina instagram: https://www.instagram.com/visitmontepeglia/