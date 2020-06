Papa Francesco ringrazia gli operatori dell’ Usl Umbria 2. Una lettera è stata recapitata al Dott. Fausto Bartolini

Un ringraziamento speciale quello ricevuto in data odierna dai professionisti del Dipartimento per l’Assistenza farmaceutica dell’Usl Umbria 2. A riconoscere i loro sacrifici e i loro sforzi in questo periodo difficilissimo è stato Papa Francesco che in una lettera ha espresso il suo

“ringraziamento e riconoscenza per la generosissima distribuzione di materiale disinfettante ai circa 7.000 pazienti della regione affetti da gravi patologie e quindi particolarmente esposti al rischio di contagio da Covid-19”.

Il cardinale Angelo Comastri, vicario Generale di Sua Santità per la Città del Vaticano e Arciprete della Basilica Papale di San Pietro, l’ha fatta recapitare al dottor Fausto Bartolini, direttore della struttura. I prodotti sono stati realizzati nel Laboratorio galenico dell’ospedale di Foligno. L’iniziativa è stata sostenuta dalla presidente della Regione Donatella Tesei, dall’assessore regionale Luca Coletto e dalla direzione strategica dell’Usl Umbria 2.