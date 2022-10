Mons. Maffeis al clero: “La nostra missione non conosce confini”

Lettera in occasione della Giornata missionaria mondiale 2022

“Una missione, la nostra, che non conosce confini”: è il messaggio contenuto nella prima lettera dell’arcivescovo di Perugia-Città della Pieve, Ivan Maffeis, al clero diocesano in occasione della Giornata missionaria mondiale 2022.

“Caro Confratello – scrive il vescovo – a Sanfatucchio la vista spazia su colline avvolte di luce.

Eppure, l’impressione è che nella canonica di don Remo lo sguardo sia ancora più ampio e luminoso. Arriva nella foresta amazzonica, dove per anni ha organizzato l’esperienza estiva per i suoi giovani, arrivando a costruire un paio di chiese e ad avviare un grappolo di adozioni a distanza. ‘Avrei voluto farmi comboniano – dice – mi ha frenato l’età avanzata dei miei genitori. Questo non mi ha però impedito di coinvolgere la gente nella missione della Chiesa’.

Una missione, la nostra, che non conosce confini. Me lo ricorda il giovane africano, incontrato nel carcere di Capanne. Parla delle sue colpe, del percorso penitenziale che sta facendo, della speranza di essere accolto domani non più come un detenuto, ma come un fratello: ‘Vorrei potermi sentire a casa, pur sapendo che quella che ho lasciato è lontana o forse non c’è nemmeno più. Credo che nella Chiesa non ci siano distanze’.

Penso a don Bruno e, più in generale, all’impegno dell’Associazione Amici del Malawi.