Covid: tornano a scendere gli attualmente positivi in Umbria

C’è un ricoverato in meno, stabili le intensive

Dopo la lievissima diminuzione di venerdì, fanno segnare un calo più deciso gli attualmente positivi al Covid in Umbria. Sono infatti 21.054 a sabato 26 marzo, meno 2,3 per cento su base giornaliera, cioè 497 in meno. Lo riporta il sito della Regione. Ancora sostanzialmente stabile il quadro dei ricoverati in ospedali, 203, uno in meno, mentre restano quattro i pazienti nelle terapie intensive. Nell’ultimo giorno sono emersi 1.690 nuovi positivi, 2.185 guariti e altri due morti. Sono stati analizzati 2.134 tamponi e 8.146 test antigenici, con un tasso di positività sul totale del 16,4 per cento (18,1 venerdì e 18,77 sabato della scorsa settimana).