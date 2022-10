Coronavirus Umbria: cinque ricoveri in intensiva, due i morti

Positivi in calo

Quattro pazienti Covid in più in rianimazione nelle ultime 24 ore, cinque in tutto, mentre sono tre i ricoveri in più, 221, dei quali 127 in area medica, con un aumento complessivo del 9,1 per cento su base settimanale.

Secondo i dati della Regione aggiornati a sabato 22 ottobre, i nuovi contagi accertati sono 705, i guariti 928 e si registrano altri due decessi, 2.166 in tutto.

Gli attualmente positivi scendono a 7.145, meno 8,9 per cento in una settimana.

Sono stati analizzati 3.708 tamponi, tra molecolari e test antigenici e il tasso di postività è al 19,01 per cento, 22,1 venerdì e 24,6 sabato scorso.