Mille ‘Musin musetti’ nella prima edizione del contest fotografico dedicato agli amici a quattro zampe

Sei i vincitori di altrettante categorie tra cani, gatti e altri animali da compagnia, premiati al centro d’intrattenimento Gherlinda di Ellera di Corciano

Bilancio positivo per la prima edizione del contest fotografico ‘Musin Musetti’ che ha celebrato il suo evento conclusivo domenica 6 ottobre al centro di intrattenimento Gherlinda di Ellera di Corciano. Ben 955 le foto pervenute degli amici a quattro zampe, cani, gatti e altri piccoli animali domestici, con 7.703 like espressi sulla pagina Facebook del Gherlinda, dal 24 agosto al 6 ottobre. Gli scatti, esposti anche nella galleria del centro d’intrattenimento, hanno immortalato ritratti, momenti giocosi, divertenti o commoventi degli animali di compagnia. Sei le categorie e i rispettivi vincitori: per la categoria ‘Cani’ e ‘Cani instore’, premiati rispettivamente Sky e Yoshi, per la categoria ‘Gatti’ e ‘Gatti instore’, Sandro e Chanel e per la categoria ‘Altri animali’ e ‘Altri animali instore’ Teo e Milka.

Un evento itinerante, che ha fatto tappa anche a Corciano con l’obiettivo di celebrare il legame speciale tra uomo e animale e far incontrare gli appassionati, oltre a offrire consigli e informazioni utili per la cura degli animali, grazie alla presenza di aziende del territorio.