“Carte in dimora III Edizione”una manifestazione imperdibile per scoprire luoghi normalmente chiusi al pubblico

Sabato 12 ottobre, l’Associazione Dimore Storiche Italiane (ADSI) inaugura la terza edizione della manifestazione nazionale “Carte in dimora. Archivi e Biblioteche: storie tra passato e futuro”, affiancando l’iniziativa “Domenica di carta” promossa dal Ministero della Cultura, in programma per domenica 13 ottobre. In tutta Italia, oltre 100 archivi e biblioteche storiche privati, situati in castelli, rocche e ville, saranno aperti al pubblico, offrendo ai visitatori un viaggio nella storia del nostro Paese attraverso luoghi ricchi di preziose testimonianze del passato.

La manifestazione rappresenta un’occasione unica per esplorare rare raccolte di libri, carteggi e manoscritti custoditi nelle dimore storiche, sottolineando l’importanza di queste residenze come pilastri del patrimonio culturale italiano. Questi luoghi non solo testimoniano la storia del territorio, ma sono anche strumenti fondamentali per uno sviluppo sostenibile delle aree che rappresentano. Le dimore storiche, con le loro biblioteche e archivi, raccontano l’evoluzione della società, diventando elementi imprescindibili del tessuto socio-culturale italiano.

Le Dimore Storiche dell’Umbria e i Loro Tesori

L’iniziativa “Carte in Dimora” rappresenta un’occasione irripetibile per approfondire la conoscenza del ricchissimo patrimonio storico-archivistico italiano. Le dimore storiche umbre coinvolte, come Villa Aureli, Palazzo Sorbello e il Castello di Postignano, sono testimoni silenziosi della nostra storia e dei suoi protagonisti, offrendo al pubblico la possibilità di esplorare documenti e collezioni preziose che narrano secoli di cultura e tradizione. L’ADSI invita tutti gli appassionati di storia, arte e cultura a partecipare a questa straordinaria edizione 2024.

Villa Aureli

Villa Aureli, situata a Perugia in località Castel del Piano, è un esempio di eleganza storica e architettonica. La Villa sorge su antichi insediamenti etruschi, romani e medievali. La costruzione attuale iniziò nel Cinquecento, quando Giovanni Gregori la fece erigere. Dopo il matrimonio tra Filomena Gregori e Ottaviano Aureli, la villa passò alla famiglia Aureli che trasformò la torre austeera in una villa elegante. Il Conte Sperello ultimo rappresentante della famiglia Aureli la arricchì di affreschi stucchi e un giardino all’Italina. Alla sua morte senza eredi, la villa passò alla sorella Celidora Alfani. Nel 1874, fu acquistata dalla famiglia Meniconi Bracceschi, che aggiunse balconi e pavimenti in maiolica. Durante la Seconda Guerra Mondiale, la villa fu occupata dalle forze tedesche e alleate, ma i mobili furono salvati dal giardiniere Adolfo Guelfi. Dopo la guerra, Leonardo di Serego Alighieri ereditò la villa da sua mamma Anna Meniconi Bracceschi. Alighieri restaurò la villa, con interventi continui fino agli anni 2000, riportandola allo splendore originale. Leonardo era un appassionato di ricerche d’archivio e dedicò molti anni all’approfondimento della storia dell’Umbria e alle vite dei suoi antenati. Nella biblioteca di Villa Aureli è conservata una nutrita collezione di libri, cimeli e memorie di famiglia.

Verso la metà degli anni ’80, Leonardo cominciò ad affittare due appartamenti, al primo e al secondo piano di Villa Aureli. Gli introiti prodotti da questa attività hanno significativamente contribuito (e contribuiscono tutt’ora) alla conservazione e al restauro della villa. Durante “Carte in Dimora 2024”, sarà possibile esplorare la villa con due visite guidate, alle ore 11.00 e alle 17.00. La visita, della durata di circa 45 minuti, permetterà di immergersi nella storia di questo luogo, scoprendo gli spazi e gli archivi che custodiscono tracce importanti del passato.

Indirizzo : Via Cirenei 70, Castel del Piano, 06132 Perugia.

Fondazione Ranieri di Sorbello ETS – Palazzo Sorbello Casa Museo

Palazzo Sorbello a Perugia offre una straordinaria opportunità di esplorare la storia della famiglia Ranieri Bourbon di Sorbello. Nel pieno centro storico a pochi passi dalla Cattedrale e dal Pozzo Etrusco, un antico palazzo risalente al XVII secolo accoglie una preziosa collezione di quadri, porcellane, opere a stampa, manoscritti e tessuti ricamati. La nobile dimora dei Marchesi Bourbon di Sorbello accoglie il visitatore in Sale con volte affrescate tra eleganti arredi e lampadari settecenteschi, con una suggestiva vista su Perugia e la valle di Assisi. La visita guidata, a cura del dott. Diego Brillini, prevede un percorso storico-genealogico attraverso la documentazione d’archivio della famiglia, unendo genealogia e storia locale. I visitatori potranno ammirare la biblioteca dei marchesi Bourbon di Sorbello e i preziosi archivi conservati in ambienti storici come la sala Uguccione III, la sala Diomede e la sala Ciuti.

Visite per i soci ADSI : sabato 12 ottobre alle 15.30 e alle 16.30, con una durata di circa 45 minuti.

Castello di Postignano Relais

Il Castello di Postignano, a Sellano, offre ai visitatori un’esperienza unica all’interno di uno dei borghi più affascinanti dell’Umbria. Il Castello di Postignano, fondato tra il IX e X secolo, si trova lungo una strada importante tra Spoleto, Foligno, Norcia e Assisi. Di forma triangolare, comprende una torre di avvistamento e resti delle mura che un tempo circondavano le abitazioni. Nel Medioevo fu conteso tra Foligno e Spoleto e partecipò alle guerre tra guelfi e ghibellini. Tra il XIV e XV secolo prosperò grazie all’agricoltura, attività forestali e artigianato. Dal XVI secolo la popolazione iniziò a diminuire, con un’emigrazione significativa nel ‘900. Abbandonato dopo il 1963, fu restaurato a partire dal 2007 grazie a interventi pubblici e privati. La visita guidata includerà un tour del borgo medievale, della chiesa e della biblioteca dedicata agli Orti e Giardini dell’Associazione INTRA. Un’opportunità imperdibile per scoprire una delle più suggestive dimore storiche della regione, immersa in un contesto paesaggistico straordinario.