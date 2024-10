La Stagione 24/25 del Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti di Spoleto inaugura domenica 17 novembre alle 20.45 con l’eclettico autore e interprete Matthias Martelli in scena con lo spettacolo Eretici

Il Sindaco di Spoleto Andrea Sisti: “La nuova Stagione teatrale di Spoleto segna un ulteriore crescita dell’offerta culturale della nostra città, grazie alla sensibilità e all’accuratezza del lavoro dal Teatro Stabile dell’Umbria. In questi anni la collaborazione con il direttore Nino Marino, che ha senza dubbio fortificato il ruolo dell’Umbria nell’alveo delle produzioni artistiche in ambito teatrale, ha permesso di dare vita a programmazioni di grande interesse e valore. Anche per questa Stagione siamo certi che l’ottima risposta e partecipazione di pubblico saprà confermare la bontà del lavoro svolto fin qui”.

Danilo Chiodetti Assessore alla valorizzazione delle culture del Comune di Spoleto: “Il teatro come stimolo al confronto, occasione per riflettere sui cambiamenti della società, interpretando il presente anche attraverso la forza intellettuale di autori che hanno fatto la storia dell’arte e della cultura, in Italia e all’estero. La programmazione della Stagione teatrale è, come ogni anno, un percorso a tappe che ci consente di assaporare la bellezza della rappresentazione, di vivere la potenza delle emozioni, di ammirare attori e attrici, autori e registi al massimo delle loro capacità espressive. La città vive sempre con grande entusiasmo e trasporto questi appuntamenti, che rappresentano il centro attorno al quale si muove tutta la nostra programmazione artistica fino alla primavera. Abbiamo ormai una

consuetudine meravigliosa: avere non solo i teatri pieni, ma vedere costantemente tra il pubblico tantissimi giovani sempre più innamorati del teatro”.

Il commento del Direttore del TSU Nino Marino: “Disegnare una Stagione teatrale per il Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti è sempre l’occasione per mettere in connessione la storia di un teatro, la vita di un palcoscenico che ha ospitato i più grandi nomi del panorama nazionale e internazionale e la

vita culturale di una città d’arte che, attraverso la Stagione invernale, crea importanti occasioni di cultura, socialità e incontro. È motivo di gioia per noi poter annunciare che il Menotti ospiterà le prove e il debutto di Lungo viaggio verso la notte di Eugene O’Neill, una delle produzioni più attese del

teatro italiano, diretto e interpretato dal maestro Gabriele Lavia. Un’anteprima nazionale che mette ancora una volta Spoleto al centro della vita teatrale italiana”.

La Stagione 24/25 del Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti di Spoleto inaugura domenica 17 novembre alle 20.45 con l’eclettico autore e interprete Matthias Martelli in scena con il suo nuovo spettacolo Eretici. Il fuoco degli spiriti liberi, con cui intreccia le vite degli spiriti ribelli della storia raccontando come il loro coraggioso pensiero ardente abbia oltrepassato il tempo per sopravvivere ancora oggi. Sulla scena un attore e tre cantanti disegneranno, con i loro corpi e le loro voci, personaggi, epoche, storie, unendo tragico e comico, grottesco e poesia, per scoprire infine che gli eretici sono ancora fra noi.

Riparte da Spoleto la tournée dello spettacolo di Ferzan Ozpetek che torna a teatro con il nuovo adattamento scenico di uno dei suoi successi cinematografici: Magnifica presenza, in scena giovedì 5 dicembre alle 20.45. Il regista, tra i più amati del nostro cinema, prosegue così il percorso

inaugurato con Mine vaganti, e fa rivivere in teatro uno dei suoi film cult portando con sé in questa avventura una compagnia di attori esplosivi che saranno i protagonisti di questa commedia tra illusione e realtà, sogno e verità, amore e cinismo, cinema, teatro e incanto.

Lunedì 30 dicembre alle 20.45 è la volta degli Oblivion – il gruppo comico musicale-teatrale composto da Graziana Borciani, Davide Calabrese, Francesca Folloni, Lorenzo Scuda e Fabio Vagnarelli – che, incantati dal richiamo suadente del Metaverso, si proiettano nello spazio-tempo con

un nuovo spettacolo interamente dedicato alla contemporaneità: Tuttorial, una vera e propria guida per autostoppisti moderni adatta a tutti: Boomer, Millennials, gen. Z, gen. Alpha, Neanderthal.

Lunedì 13 gennaio alle 20.45 Ambra Angiolini, diretta da Giorgio Gallione, è la protagonista dell’adattamento teatrale dello struggente libro di Viola Ardone Oliva Denaro: una storia di coraggio, emancipazione e coscienza di sé. “Un romanzo di formazione che trasuda teatro – spiega il regista –

Una scrittura evocativa e profonda dove la voce della protagonista, delicata e rabbiosa, riesce a essere contemporaneamente racconto personale e collettivo”.

Martedì 18 febbraio alle 20.45 Gabriele Lavia e la sua Compagnia scelgono il Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti per allestire e debuttare in anteprima nazionale con Lungo viaggio verso la notte, spettacolo tratto dall’opera capolavoro di Eugene O’Neill, Premio Pulitzer nel 1957. L’intera vicenda si

svolge tra le pareti di una casa borghese e nell’arco di una sola notte, durante la quale i membri di una famiglia – su tutti il padre e la madre, interpretati da Lavia e Federica Di Martino – si accusano, si tormentano e precipitano se stessi oltre ogni canone d’umanità. Un viaggio verso un fallimento senza riscatto: in tutta l’opera di O’Neill le vite degli uomini non sono che una somma di tenerezza e di violenza, di amore e disprezzo, comprensione e rigetto, di famiglie e della loro rovina.

La Stagione prosegue con Giorgio Marchesi, regista e interprete de Il fu Mattia Pascal, uno dei più celebri romanzi di Luigi Pirandello, per una versione teatrale energica, divertita e ironica. Scrivono i registi Marchesi e Simonetta Solder nelle note: “Abbiamo scelto di ambientare il testo lungo il ‘900 per assecondare la contemporaneità dei temi trattati nell’opera: il rapporto con la propria identità, ma anche la rinascita, dopo lo sconvolgimento delle nostre vite negli ultimi due anni”. In scena venerdì

28 febbraio ore 20.45.

E ancora, domenica 23 marzo alle 17 spazio alla grande danza con L’uccello di fuoco / Bolero: due importanti coreografi internazionali come Edouard Hue e Hervé Koubi, due composizioni musicali eccezionali per un programma unico, condotto con virtuosismo dall’eccellente Ballet de l’Opéra Grand Avignon. L’uccello di fuoco nella versione di Hue esplora un nuovo orizzonte coreografico, utilizzando la sua potente e singolare gestualità adattando quest’opera celebre in

sintonia con il nostro tempo. Con la sua coreografia, Koubi intende portare la struttura di un Boléro che contrappone, frammenta, mette in tensione verso un incontro al di là dei generi; un Boléro che suona come un inno all’incontro attraverso la danza.

La Stagione si chiude martedì 1 aprile alle 20.45 con lo spettacolo Arlecchino? di Marco Baliani, regista e drammaturgo tra i più originali del panorama teatrale italiano, che riscrive in chiave contemporanea la maschera più celebre della Commedia dell’Arte per l’istrionico attore Andrea Pennacchi. “Un Arlecchino mai visto – spiega l’autore – che riunisce stilemi diversi, frammenti di cabaret, burlesque, avanspettacolo, commedia, dramma, un gran calderone ultra postmoderno che inanella via via pezzi di memoria della storia del teatro”.

ABBONAMENTI e BIGLIETTI

PRELAZIONE per gli abbonati della Stagione 23/24 da giovedì 17 a domenica 20 ottobre (giovedì e venerdì 17.30-19.30, sabato 10.30-13 e 17.30-19.30, domenica 10.30-13). È possibile rinnovare il proprio abbonamento anche online inviando una email a abbonamenti@teatrostabile.umbria.it specificando nome, cognome e città.

Vendita dei NUOVI ABBONAMENTI sabato 26 e domenica 27 ottobre (10.30-13 e 17.30-19.30). È possibile acquistare l’abbonamento intero anche online sul sito www.teatrostabile.umbria.it.

Botteghino Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti Via Vaita S.Andrea, 20 – T 0743 222647.

Progetto Čechov / Maratona teatrale al Teatro Morlacchi di Perugia domenica 27 ottobre: il prezzo per l’intera trilogia è di 45 euro, gli abbonati della Stagione 24/25 potranno acquistare gli spettacoli anche singolarmente, al costo di 20 euro a biglietto.

VENDITA DEI BIGLIETTI da domenica 10 novembre.

VENDITA ONLINE disponibile sul sito www.teatrostabile.umbria.it .

PRENOTAZIONE TELEFONICA Botteghino Telefonico Regionale del TSU 075 57542222, tutti i giorni feriali dalle 17 alle 20; è possibile prenotare dopo l’ultima recita dello spettacolo precedente.