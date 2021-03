“Mi illumino di meno”: le iniziative in Umbria. Nella Giornata dedicata al risparmio energetico, stili di vita sostenibili e riforestazione, eventi a Marsciano, Orvieto e Città di Castello

Come ogni anno il Comune di Marsciano aderisce all’iniziativa “M’illumino di meno”, in programma venerdì 26 marzo. Finalizzata a promuovere il risparmio energetico e l’adozione di stili di vita sostenibili, questa iniziativa è stata lanciata dalla trasmissione radiofonica Caterpillar, in onda su RAI Radio 2, ed è giunta alla diciassettesima edizione. Un evento di sensibilizzazione capace di coinvolge tantissimi soggetti su tutto il territorio nazionale e non solo, dai singoli cittadini alle associazioni, dalle scuole ai Comuni e ad altri enti. Il Comune di Marsciano spengerà, dalle 19.00 alle 19.30, l’illuminazione pubblica di piazza della Vittoria, largo Goldoni e via XX Settembre nel centro storico cittadino, quale gesto simbolico di attenzione ad un consumo responsabile. Allo stesso tempo il Comune sensibilizza tutti i cittadini ad aderire a questa iniziativa spegnendo il maggior numero di dispositivi elettrici non indispensabili, preferendo modalità di spostamento a basso impatto energetico nel rispetto dell’ambiente e mettendo in atto buone pratiche finalizzate al riciclo e riuso dei beni e alla riduzione degli sprechi. Quest’anno, la giornata del risparmio energetico ha come tema il “Salto di specie”, ovvero l’acquisizione di quella sensibilità ecologica necessaria alle società umane per poter fare realmente salti in avanti verso la sostenibilità degli stili di vita.

Anche il Comune di Orvieto aderisce alla XVII Campagna M’Illumino di Meno 2021, lanciata nel 2005 dalla trasmissione Caterpillar di Radio2 che invita tutti a partecipare con azioni concrete e a riflettere sull’importanza del risparmio energetico e sugli stili di vita sostenibili. L’edizione 2021 di M’Illumino di Meno è dedicata, infatti, al “Salto di Specie”, ovvero l’evoluzione ecologica degli attuali modi di vivere per uscire migliori dalla pandemia.

Quest’anno, infatti, la campagna di sensibilizzazione M’illumino di Meno intende raccoglie e raccontare i salti di specie, grandi e piccoli, singoli e collettivi fatti dalla specie umana nella direzione della mobilità sostenibile, del risparmio energetico, della riduzione dei consumi domestici e degli sprechi alimentari, della riduzione della produzione dei rifiuti attraverso la raccolta differenziata e a favore dell’economia circolare, del riciclo e della riconversione, per piantare alberi e rendere le città più resilienti e, infine, per ridurre il consumo di suolo a tutela il paesaggio affinché il 2021 sia davvero l’anno della transizione ecologica a salvaguardia del nostro pianeta. Il Comune di Orvieto, in tal senso, sta portando avanti azioni finalizzate allo sviluppo economico sostenibile dal punto di vista ambientale, ad incentivare la vegetazione urbana per il controllo delle emissioni, alla protezione del suolo, al miglioramento della qualità dell’aria e del microclima. Per tali ragioni, in segno di adesione, Venerdì 26 Marzo saranno spenti i fari che illuminano la facciata del Palazzo Comunale di Orvieto e i quadranti dell’Orologio della Torre del Moro.

Il Polo Tecnico Franchetti-Salviani di Città di Castello parteciperà all’iniziativa sospendendo i collegamenti online nell’ultima ora di lezione di venerdì 26 marzo, come contributo “concreto” al contenimento dei consumi, e proponendo agli studenti un momento di riflessione asincrono sul risparmio energetico. Nel corso della mattinata inoltre gli studenti della classe 4B Chimica e biotecnologie ambientali parteciperanno all’iniziativa raccontando con slide, foto, frasi, video, audio i piccoli e grandi Salti di Specie, singoli e collettivi, verso la transizione ecologica.