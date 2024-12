Volpi (Fdi) chiede chiarimenti sui tempi di realizzazione Agenda Urbana

l consigliere di Fratelli d’Italia Nicola Volpi, a margine del Question Time dove è stata discussa una sua interrogazione circa gli oltre 17 milioni di investimenti per il quartiere di San Sisto decisi dalla Giunta Romizi, rileva come l’assessore Zuccherini abbia riconosciuto la bontà del progetto ma non sia stato in grado di indicare alcuna programmazione o tempistica per l’avvio dei lavori.

“Il progetto contenuto in Agenda Urbana per il periodo 2021-2027” sottolinea Volpi “è stato fortemente voluto dall’Amministrazione Romizi e dall’assessore Margherita Scoccia in particolare, per intervenire su uno dei quartieri maggiormente strategici di Perugia, San Sisto, dove insistono una forte densità abitativa, aziende, l’ospedale cittadino e arterie stradale primarie di collegamento.”

“I 17 milioni e mezzo che la Giunta Romizi ha destinato al quartiere vanno ad interessare interventi sullo sviluppo del patrimonio culturale (3,1 milioni), la mobilità dolce (900 mila euro),la riqualificazione di spazi pubblici (8,6 milioni),attività sociali (1,2 milioni) e lo sviluppo dell’agenda digitale (1,7 milioni); in particolare si prevedono il recupero di Piazza Martinelli, del Teatro Foresi e delle due torri di proprietà comunale.”

“Bene la volontà di portare avanti un progetto, che peraltro è già completamente finanziato (fondi UE, regionali e comunali), tuttavia ciò che era maggiormente rilevante nella discussione odierna era incentrata sui tempi di realizzazione, su cui l’assessore Zuccherini non ha saputo dire alcunché. Stesso silenzio che è stato il filo conduttore degli assessori durante l’Assemblea tenutasi il 1 ottobre al Teatro Brecht in occasione del Documentario su San Sisto paese dei Baci, ove la cittadinanza ha espresso richieste su specifici progetti, ma che non ha trovato da parte della Giunta alcun cenno su Agenda Urbana.

Speriamo che questo interrogativo trovi presto risposte, il quartiere aspetta certezze e non rimandi per mancata visione”.