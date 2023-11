Matteo Bartolini eletto vicepresidente del Gruppo di lavoro Pac

Nomina a Bruxelles per il presidente di Cia Umbria. Tra le priorità, la semplificazione delle norme in vigore per sostenere gli agricoltori

Perugia – Nuovo incarico per Cia-Agricoltori Italiani dell’Umbria al Copa-Cogeca, la federazione europea che riunisce le associazioni e le cooperative agricole. È stato eletto all’unanimità vicepresidente del Gruppo Pac Matteo Bartolini, già alla guida di Cia Umbria e vicepresidente nazionale.

Tra le priorità di Bartolini, la necessità di riprendere la discussione in Europa sulla revisione della politica agricola del futuro, nonché l’impegno per il monitoraggio costante della Pac 2023-2027, con l’obiettivo di intervenire, già nel breve periodo, per agevolare e semplificare l’applicazione delle norme in vigore e rispondere alle esigenze degli agricoltori che affrontano una fase molto complicata, fra emergenze geopolitiche, climatiche e fitosanitarie.

Nell’agenda del vicepresidente, anche una maggiore rappresentanza degli interessi dell’agricoltura mediterranea.

«La PAC è lo strumento più efficace a disposizione degli agricoltori europei – ha dichiarato Bartolini – . Dobbiamo lavorare per riportare l’equilibrio partendo dalla sostenibilità dal momento che, nell’ultima programmazione, si è ceduto un po’ troppo il fianco a quell’ambientale trascurando la dimensione economica».