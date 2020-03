Marsciano non dimentica i ‘Fratelli Ceci’. L’emergenza Coronavirus ha impedito una cerimonia pubblica, ma il Comune in una nota ha ricordato Armando, Giuseppe e Ulisse fucilati il 28 marzo del 1944 con l’accusa di renitenza alla leva

La comunità di Marsciano commemora il 28 marzo, Armando, Giuseppe e Ulisse Ceci, tre giovani marscianesiche, in questo stesso giorno del 1944, furono fucilati sulle mura del cimitero di Marsciano dopo un sommario processo svoltosi presso la sala del Consiglio comunale per renitenza alla leva poiché non si erano presentati alla chiamata alle armi della Repubblica Sociale Italiana.

Una commemorazione che quest’anno, acausa delle restrizioni dovute alle misure per il contrasto alla diffusione del coronavirus, non avviene attraverso una cerimonia pubblica. Il Comune tuttavia, nell’esprimere la propria vicinanza alle famiglie dei tre giovani,contattate telefonicamente, ha predisposto l’apposizione di una corona presso il monumento in piazza Garibaldi, sul luogo della fucilazione e, appena possibile, presso il cimitero di Monte Vibiano (attualmente chiuso proprio a causa dell’emergenza coronavirus) dove, ad un anno dalla barbara esecuzione, alle salme fu data degna sepoltura.