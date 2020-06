Marsciano: ecco come chiedere il rimborso per il trasporto scolastico. C’è tempo fino al 28 agosto 2020

Il Comune di Marsciano ha pubblicato un avviso per il rimborso del trasporto scolastico a seguito della sospensione del servizio per l’emergenza Covid-19. La richiesta di rimborso deve essere redatta sul modello scaricabile dal sito dell’Ente al seguente indirizzo: https://www.comune.marsciano.pg.it/archivio2_notizie-e-comunicati_0_1842.html, dove è possibile anche consultare l’avviso, e va inviata entro il 28 agosto 2020 all’indirizzo mail istruzione@comune.marsciano.pg.it o tramite pec a: comune.marsciano@postacert.umbria.it.

Il rimborso, per la quota corrispondente al periodo di mancata fruizione, può essere chiesto dagli utenti che hanno pagato l’abbonamento per l’anno scolastico 2019/2020 (sia in unica soluzione che in rate trimestrali), e che non usufruiranno del servizio il prossimo anno scolastico 2020/2021.

Per gli utenti che invece intendono fruire del trasporto scolastico anche il prossimo anno la quota di rimborso spettante verrà automaticamente scalata dall’importo dovuto per il 2020/2021.

Inoltre, per gli utenti che ne facciano richiesta formale e che nell’anno scolastico 2020/2021 intendono usufruire di altri servizi scolastici è consentita l’imputazione del credito a questi altri servizi.

Per informazioni è possibile contattare i seguenti recapiti f.faloia@comune.marsciano.pg.it – 0758747246