Assegnata la Borsa di studio 2024 in memoria di “Luca Briziarelli”

È Maria Cecilia Fiocchetti la studentessa del Liceo Scientifico Statale Salvatorelli di Marsciano ad aver ottenuto quest’anno la borsa di studio intitola a “Luca Briziarelli”, istituita da Patrizia Calabria Briziarelli e Fiamma Briziarelli in memoria del proprio figlio e fratello Luca, scomparso nel 1993 all’età di 17 anni.

L’iniziativa premia ogni anno il figlio o fratello/sorella di un dipendente dell’azienda FBM-Fornaci Briziarelli di Marsciano, leader in Italia nel settore dei laterizi, ed è nata, oltre trent’anni fa, con l’intento di ricordare Luca Briziarelli offrendo contemporaneamente un sostegno concreto ai più meritevoli.

Maria Cecilia Fiocchetti è figlia un dipendente FBM e la secondogenita di quattro figli. La sorella maggiore aveva vinto la borsa di studio due anni fa e attualmente frequenta il secondo anno del corso di laurea in Medicina con il desiderio di specializzarsi in pediatria.

“Avere l’occasione di incontrare queste famiglie – hanno sottolineato Patrizia e Fiamma Briziarelli – ci è di immensa ispirazione e poter rimanere in contatto con loro con il passare degli anni è un grande dono. Condividiamo gli stessi principi e, in qualche modo, attraversiamo assieme la vita. Vedere che in una famiglia c’è tanto amore e, al tempo stesso, tanta disciplina è davvero meraviglioso. Entrambe queste studentesse, infatti, hanno scelto percorsi di studio che daranno loro la possibilità di partecipare attivamente al bene della comunità”.

“Ricevere questa borsa di studio non è un traguardo raggiunto – ha detto Maria Cecilia Fiocchetti – ma un incentivo verso un nuovo percorso di studi che, con impegno e determinazione, vorrei indirizzare verso l’insegnamento. Ci tengo a ringraziare sinceramente la famiglia di Luca Briziarelli per questa opportunità e per questo riconoscimento”.