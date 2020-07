Marsciano è una “città che legge”. La qualifica riconosciuta dal Centro per il libro e la lettura nell’ambito di una iniziativa culturale promossa in collaborazione con l’Anci

Anche Marsciano è una “Città che legge”. Il riconoscimento arriva, per l’anno 2020/2021, nell’ambito dell’iniziativa promossa dal Centro per il libro e la lettura insieme all’Anci, l’Associazione nazionale dei comuni italiani. Il progetto è finalizzato riconoscere e sostenere la crescita socio-culturale delle comunità urbane attraverso la diffusione della lettura come valore riconosciuto e condiviso, in grado di influenzare positivamente la qualità della vita individuale e collettiva.

L’ottenimento della qualifica prevede la presenza di alcuni requisiti che Marsciano ha potuto dimostrare di avere, risultando tra i 258 comuni italiani, con popolazione compresa tra 15.000 e 50.000 abitanti, aventi diritto. Tra i requisiti richiesti ci sono:

la presenza di una biblioteca attiva nella promozione di eventi dedicati alla lettura. Molti gli esempi che caratterizzano la comunità di Marsciano, dalle “Letture marmocchie e piccole orchestre” agli appuntamenti in lingua inglese di “Story Time” o ai gruppi di lettura per gli over 60;

la partecipazione di Comune, di scuole e associazioni a progetti nazionali di promozione della lettura come ad esempio, nel caso di Marsciano, il Maggio dei Libri e Nati per Leggere;

l’esistenza di festival o rassegne di eventi dedicati ai libri, uno dei quali, a Marsciano, è il ciclo annuale di appuntamenti “Tutt’altri libri” dedicato ad incontri con autori su temi di grande importanza sociale, oltre che culturale.