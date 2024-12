Il Comune di Marsciano ha pubblicato un bando per la concessione di contributi a favore delle società e associazioni sportive senza scopo di lucro, per l’attività ordinaria svolta nel 2024. Per accedere al contributo i soggetti interessati, oltre ad avere sede sociale nel territorio comunale, devono essere affiliati ad una federazione sportiva ed essersi costituiti, con statuto registrato, almeno nel precedente anno solare rispetto alla data del bando.

“Invitiamo tutte le realtà sportive del territorio a presentare la domanda – afferma il vicesindaco Sergio Pezzanera – ed accedere, in questo modo, a delle risorse con le quali l’Amministrazione comunale intende riconoscere e sostenere, per quanto possibile, l’impegno che viene quotidianamente messo in atto a favore della pratica sportiva, con particolare attenzione ai giovani. Un’azione preziosa, quella svolta da ognuna delle nostre tante società sportive, che alle finalità prettamente ludiche e agonistiche lega quelle fondamentali dell’inclusione e coesione sociale oltre che dell’educazione ai valori positivi dell’amicizia e della partecipazione”.

La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 13.00 del 10 gennaio 2025, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo comune.marsciano@postacert.umbria.it o tramite consegna al protocollo dell’Ente presso il Municipio. Il modello per la presentazione della domanda, unitamente al bando integrale, con tutte le informazioni utili e i criteri individuati per la ripartizione dei contributi, sono disponibili sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo https://www.comune.marsciano.pg.it/index.php/it/news/bando-per-la-concessione-di-contributi-ordinari-a-favore-delle-societa-ed-associazioni-sportive-del-comune-di-marsciano-anno-2024.

Per informazioni i soggetti interessati possono rivolgersi ai seguenti contatti: 0758747283 – m.todini@comune.marsciano.pg.it.