Marcia Pace, Giottoli: “Giusto ridare centralità ai giovani per trasformare il futuro”

MARCIA PERUGIASSISI, PRESENTATO IL MEETING NAZIONALE DELLE SCUOLE DELLA PACE/ L’ASSESSORE GIOTTOLI: “GIUSTO RIDARE CENTRALITÀ AI GIOVANI E ALLA SCUOLA PER TRASFORMARE IL FUTURO”

Si svolgerà domenica 21 maggio un’edizione speciale della Marcia PerugiAssisi, stavolta caratterizzata dallo slogan “Trasformiamo il futuro!”. Questa mattina, presso la sede della Provincia di Perugia, la manifestazione è stata presentata insieme al Meeting nazionale delle Scuole di Pace, che la precederà sabato 20 nei luoghi che hanno segnato la vita del santo patrono d’Italia.

Il Meeting si svolgerà ad Assisi con incontri anche a Perugia, città natale di Aldo Capitini, ideatore della PerugiAssisi. Prevista la partecipazione di “oltre 2mila insegnanti e studenti”. Due, in particolare, gli eventi segnalati tra i tanti in programma sabato: nella mattina di sabato il seminario “Guerra e informazione. La storia maledetta di Assange” alla sala della Conciliazione del Comune di Assisi, promosso anche da Articolo 21, e, nel pomeriggio, l’Assemblea dei giovani “Trasformiamo il futuro”, organizzato dal Comitato promotore della Marcia, RUniPace (Rete delle Università per la pace) e Rete nazionale delle Scuole per la pace nella sala dei Notari di Palazzo dei Priori a Perugia.

Flavio Lotti, coordinatore del Tavolo della pace, ha spiegato che a questa edizione parteciperanno studenti di 119 scuole da quasi tutte le regioni d’Italia (tranne la Valle d’Aosta) e da 71 università. E’ la terza marcia che si realizza dall’invasione russa dell’Ucraina ed è stata decisa più di un anno fa proprio per offrire uno spazio di aggregazione alle giovani generazioni e al mondo della scuola che se ne prende cura.

L’assessore Gabriele Giottoli, presente tra i rappresentanti delle istituzioni insieme alla presidente della Provincia Stefania Proietti e al sindaco di Bastia Umbra Paola Lungarotti, a nome dell’amministrazione comunale di Perugia ha espresso pieno sostegno all’iniziativa, che fa seguito alla Marcia del 24 aprile 2022 e a quella notturna del 24 febbraio, mentre la guerra in Ucraina continua la sua escalation. “La presenza della città alla PerugiAssisi – ha detto Giottoli – è sempre molto forte e siamo contenti di contribuire come amministrazione. Si parla spesso di pace, ma affinché questa non resti una parola vuota è importante riflettere su come poterla costruire. Per questo condivido appieno l’idea di rimettere al centro la scuola e i nostri ragazzi, che restano un elemento essenziale. I giovani possono essere i primi a capire che la pace va calata anzitutto nel quotidiano, dove significa prendersi cura dell’altro in contrapposizione all’indifferenza”.

Questo, in particolare, il programma del Cantiere di Perugia all’interno del Meeting:

-ore 10-13: “La pace, i giovani e il servizio civile universale: trasformiamo il futuro”, promosso da Cispi, Cevi, Movi, in collaborazione con il Comitato promotore della Marcia, Casa dell’Associazionismo in via della Viola.

-ore 13-15: pausa pranzo.

-ore 15-18: Assemblea dei giovani “Trasformiamo il futuro”, promossa dal Comitato promotore della Marcia, RUniPace (Rete delle Università per la pace), Rete nazionale delle Scuole per la pace – Perugia, sala dei Notari di Palazzo dei Priori.

-ore 15-20.30: Assemblea di Europe for Peace, Cinema Mélies – sala dei Notari.

Tutte le informazioni su https://www.perugiassisi.org/marcia-2023/