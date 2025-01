Maltratta la moglie e la minaccia con una pistola, arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri di Città di Castello hanno tratto in arresto in flagranza di reato una persona, ritenuta responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia e possesso illegale di arma clandestina.

Ciò è avvenuto a seguito di richiesta d’aiuto giunta al Numero Unico di Emergenze – NUE – 112 da parte di una donna di Umbertide, per cui una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Città di Castello è intervenuta per asseriti maltrattamenti familiari, sfociati in ultimo nella minaccia dell’uso di un’arma da sparo da parte del marito, un 60enne del posto, con precedenti di polizia, nei confronti della moglie, 56enne.

Data la gravità dei fatti circostanziati, i militari hanno eseguito un’accurata perquisizione all’interno dell’appartamento della coppia, rinvenendo difatti una pistola munita di caricatore e relativo munizionamento, di provenienza clandestina in quanto con matricola abrasa, illegalmente detenuta dall’indagato.

All’esito degli accertamenti, è stato informato il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Perugia, per cui è stato disposto che l’interessato venisse condotto presso il carcere di Perugia, dovendo rispondere delle ipotesi delittuose anzidette.