Città di Castello: sorpreso con oltre ottanta grammi di cocaina in casa, arrestato

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Città di Castello hanno arrestato un 22enne, di origini peruviane, ivi residente, con precedenti di reato specifici, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio sostanza stupefacente.

Il risultato operativo conseguito è maturato al termine di una perquisizione domiciliare disposta a carico del predetto dalla Procura della Repubblica di Perugia, su richiesta dei Carabinieri, all’esito di una fase preliminare di accertamenti condotti dai militari.

Il soggetto, noto alle forze dell’ordine, nella circostanza era sottoposto alla misura di prevenzione personale della Sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune tifernate.

Gli operanti, durante le operazioni di ricerca nella casa del giovane, hanno rinvenuto e sequestrato 88 g di stupefacente del tipo cocaina, oltre ad oggetti per la pesatura e il confezionamento delle dosi di droga, nonché denaro contante per la somma di circa 800 euro, ritenuta costituire il compendio dell’attività illecita di spaccio.

In forza di tali rilevanti elementi indiziari, i Carabinieri hanno dichiarato in stato di arresto il 22enne, il quale è stato associato alla Casa Circondariale di Perugia-Capanne.